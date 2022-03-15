謝安琪找來好友拍親密宣傳照　「識了多年未試過那麼親近對方」

謝安琪（Kay）去年成立個人品牌Kaytiquette，與不同設計師合作，推出風格簡樸雅緻的生活選物。繼先後推出兩季復古洋服系列後，Kaytiquette與有過百年歷史的知名日本眼鏡品牌Kame ManNen合作，攜手推出以工藝聞名的手工眼鏡。手工眼鏡只是短短推出半日，第一批預售名額已經全數售罄。而拍攝宣傳照，更找來好友仗義幫忙，這位就是周國賢。

單看背面，可認出是周國賢？（官方宣傳照）

Kay一直想邀請一位十分適合佩戴眼鏡的模特兒拍這輯宣傳照，然後想起好友周國賢（Endy）。「我們想呈現出淡然的感覺，一來配合今次我們長青的眼鏡款式；二來也是我對愛情的看法。愛情不需要無時無刻熱情如火，內斂與淡然的相處，也自是細水長流。」

由於今次拍攝，大部份相片都需要是特寫，二人要企得相當親密。「雖然我們是認識了很多年，但是朋友間不會企得那麼親近對方，拍攝時我們都很有禮貌地互相閉氣，我們互相笑言對方都是專業的歌手，肺活量相當不錯，可以閉氣拍攝一段長時間。 周國賢更鬼馬地告訴我，擔心前一晚吃了花生，怕他的呼吸裏仍然滲透着花生的氣味。」

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問到為何以眼鏡作為今次聯乘的生活選物，Kay表示眼鏡與人的關係非常密切，一副合適的眼鏡甚至可以成為一個人外表的重要特徵。「我身邊很多戴眼鏡的朋友表示沒有了眼鏡對生活構成很大不便。有些朋友戴不到隱形眼鏡，所以他們挑選眼鏡時特別認真，因為合適的眼鏡能與你的五官融為一體，甚至成為你的一部分。」而這個日本百年品牌Kame ManNen，其匠人精神亦是她喜愛的原因。以超過百年歷史工藝，打造出極具古典傳統之美的日本手造眼鏡，Kay表示品牌歷史與演進的故事十分引人入勝。