曾志偉親自出馬主持《講你都唔信》　相隔五年出山回歸主持界

TVB近日接連有藝人及幕後人員先後確診新冠肺炎，大部分劇組被迫停廠停工，令拍攝進度大受影響，早前網上流傳一張標題為「The Show Must Go On」的海報，內容指無綫總經理曾志偉將率領約12位藝人組成「閉環天團」，連續三星期留守電視城，製作各式各樣的綜藝節目，預計在周日（20日）正式推出。對此，無綫企業傳訊部總監黃德慧就否認傳聞，並透露籌備工作仍在進行中，未有對外公布內容，並強調該海報非無綫設計的節目表。不過日前一段節目《講你都唔信》的宣傳片播出，片中提及「獎門人」將擔任主持，而曾志偉就聲演講道：「我做主持？講你都唔信啦！」



曾志偉在去年9月升任無綫總經理（節目內容營運）。（視覺中國）

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為減低傳播風險，有指TVB將封城推出「閉環式」工作空間，安排藝員同事通過檢測後全天候留在電視城內，為期三星期。而據網傳的「閉環天團」海報內容指，八大節目包括《今日傾真D》、《聽日煮乜餸》、《示範單位》、《疫都可以Fit》、《廣告直銷》、《想點就點》、《One Gag A Day》及《晚晚送大禮》，內容涵蓋煮食、直銷、音樂等。而《講你都唔信》將會在下周一（21日）晚正式播出，據知節目以遊戲形式進行，三組藝員輪流講故事，其中一人是在「作故仔」，其餘組別要找出這個講假話的人，估中得分，得分最少的會被淘汰，其餘兩組晉級，再與新加入的挑戰組對決，最後勝出組別將會獲得大獎。

網傳「閉環天團」將負責的節目內容。（網上圖片）

雖然未正式公布嘉賓名單，但有傳曾志偉及錢嘉樂將會擔任主持。現年68歲的曾志偉在去年1月重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，同年9月再獲委任為總經理（節目內容營運）。身為「金牌司儀」的曾志偉，曾主持創下高收視的《獎門人》系列，至今都是經典，不過近年他已經甚少擔任節目主持，對上一次已經是2017年與汪明荃、鄭丹瑞等主持台慶特備節目《我愛EYT》，而以獎門人系列原班人馬製作的《我愛香港》亦已經是2016年的事。其實曾志偉曾在去年接受訪問時透露有意在今年出山做主持，若然他今次真的擔任《講你都唔信》主持之一，將會是他相隔五年回歸幕前做主持！

2017年曾志偉與汪明荃、鄭丹瑞等主持台慶特備節目《我愛EYT》。（TVB）

2016年節目《我愛香港》以獎門人系列原班人馬製作。（視覺中國）

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