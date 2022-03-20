55歲劉玉翠絕密少女照出土激似山口百惠　曾患情緒病受盡濕疹折磨

現年55歲的劉玉翠近年將重心轉移到內地發展，還會不時更新社交網與網友分享她的生活日常。近日社交網興起公開自己童年照，劉玉翠亦有一湊熱鬧，日前她就於小紅書Post了她的少女時代舊照，相中的她留有一頭短髮，樣貌清麗脫俗，五官輪廓都好好看，可說是個美人胚子。有網民就留言大讚她說：「小時候實在太美了」、「從小就是個美人兒」、有網民就表示：「有九分似山口百惠」而劉玉翠本人亦親自回覆對方表示：「好多人這麼說」。

劉玉翠在1997年TVB版本《天龍八部》中飾演阿紫，事隔24年，劉玉翠再演《天龍八部》就升呢變成阿紫親母阮星竹。（微博圖片）

劉玉翠曾是無綫藝人，先後演出過多部為觀眾熟悉的電視劇集包括《他來自天堂》、《金牙大狀》、《天龍八部》、《鹿鼎記》、《西遊記》、《布袋和尚》以及《封神榜》等。她於2017年更憑微電影《蝌尾》於歐洲瑞典影展 Red Corner Film Festival 和歐洲羅馬影展 Best Film Awards 奪得兩個「最佳女主角」獎項殊榮。她亦曾在樂壇發展，1992年簽約新藝寶唱片成為歌手，先後推出過三張個人大碟，又曾獲得1993年港台第十六屆十大中文金曲「最有前途新人獎(女歌手)」銅獎。劉玉翠於2003年曾經患上情緒病，由於工作時受情緒緊張影響，更因此而患有濕疹，即使看過中、西醫，病情卻反覆復發，還導致內分泌失調。自言是「藥煲」的她，為了身體健康以及各方面都好，年前決定改名為劉喬方。