伍允龍首談與鍾嘉欣八年情　被稱奀星深受傷害：係唔忿氣

2007年鐘嘉欣與伍允龍拍攝電影《十分愛》傳緋聞，第二年嘉欣邀請伍允龍擔任MV男主角，緋聞傳足8年。（資料圖片）

鍾嘉欣入行以來一直以清純形象見稱，只有與伍允龍傳足8年地下情，雖然戀情早已是娛樂圈公開的秘密，但二人一直避談戀事，亦在分手後才默認曾經戀上。多年來伍允龍原來對被稱為「某某男友」、「奀星」一直耿耿於懷：「係唔忿氣。」

伍允龍首次提起與鍾嘉欣的８年情。（影片截圖）

2007年鐘嘉欣與伍允龍拍攝電影《十分愛》傳緋聞，第二年嘉欣邀請伍允龍擔任MV男主角，緋聞傳足8年，2013年伍允龍高調出席鐘嘉欣的演唱會，還大方曬後台合照，戀情逐漸浮面。2014年9月伍允龍生日，鐘嘉欣如女主人般伴在男友身邊。不過2015年4月鐘嘉欣生日，伍允龍未有現身，已盛傳分手，至8月兩人均表示很少聯絡，暗認8年情玩完。

2014年鍾嘉欣高調現身伍允龍電影首映。（視覺中國）

伍允龍與安志杰擔任崔健邦主持的《諸朋好友》嘉賓，崔建邦更爆曾同伍允龍傾偈，對方曾揚言一定要拍TVB劇，是否因為這段「被收藏」的戀情？伍允龍承認確不服氣：「係唔忿氣，但長大咗，過咗去喇，咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但我經理人覺得唔適合推咗。」首次提起多年地下情原來深受傷害：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，但其實我主演過電影，拍咗好多戲亦都好努力去做，好似拍《賭城風雲》咁，一個鏡頭被車撞，我撞咗成25次，又試過從一樓跳落嚟差啲斷腳，但都冇人知，我唔係投訴，只係唔明白點解焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。（咁多負面影響點解唔放棄段感情？）其實Ok，開心嘅。只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我Ok嘅。（你覺得電視台畀咗壓力你哋？）佢個方面啦，因為工作要收埋我，相信佢嗰方面有啲壓力，咁我明㗎，當時佢好紅，但我係無名小卒，我明白嘅，不過就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」

分手後鍾嘉欣伍允龍在2017年王君馨新婚派對同場，伍允龍在Backdrop前面影相時，身後嘉欣正接受訪問意外同框。（資料圖片）