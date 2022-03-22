劉鳴煒結婚｜上載婚照疑宣佈再婚　女友Joyce係何超蓮大學同學

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年42歲的劉鳴煒3月22日早上驚傳再婚﹗他在社交平台貼出照片，一對新人在貼有囍字的落地大玻璃前相擁，相信是註冊結婚現場，他留言寫下「05/03/2022」，可能是他註冊成婚的大日子。

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年42歲的劉鳴煒3月22日貼出照片疑是註宣佈再婚。（FACEBOOK：@MING WAI LAU）

劉鳴煒估計資產連現金達港幣300億元，絕對是城中鑽石筍盤，兩年前他被爆出戀上新歡簡雪忻（Joyce），在銅鑼灣鬧市拍拖，無懼途人的眼光，十指緊扣過馬路，更火速入主其豪宅同居。Joyce中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、世界排名291（QS 2020）隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸，與何超蓮是同屆同學。

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二人早在6年前的港台節目《我係乜乜乜》結緣，女方當時已對劉家大公子傾心，兩人拍攝港台節目《我係乜乜乜》嘅時候認識，當時一眾港女喺節目中選男神，Joyce本身揀咗嘉賓游學修，但當劉鳴煒現身後，就立刻轉揀佢，仲話「鍾意佢個樣」！由於當時有人話劉鳴煒成個package都好好，所以網民就幫佢改咗個稱號叫「Package劉」。由於相片有點背光，未知新娘子是不是Joyce？

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