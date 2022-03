現年30歲的張寶兒(Bowie)不時被指變樣,之前更有人話她貌似李嘉欣、鞏俐、蔡穎恩和郭思琳,失去了個人特色。今日(22/3),張寶兒便在IG貼了一張自拍照宣布蒲頭,更在帖文中寫道:「Head above water after days of swimming in books and on stock market(終於上水,呢幾日都係喺書海同股海暢泳)」,而她在相中的樣子亦非常微妙,比起張寶兒本身更似2019年宣布與澳博營運總裁吳志誠離婚的2014年港姐季軍何艷娟,認真百變。

點擊下圖觀看上述圖片: