視帝譚俊彥重提入行壓力情緒失控　崩潰爆喊：話我肥靠老竇

新晉視帝譚俊彥日前在節目《不可能任務》中率領關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）最終未能以合格姿態通過考驗，貴為「親切的隊長」譚俊彥雖然經常鼓勵隊友別放棄，但他接受無綫娛樂新聞台訪問時更突然崩潰爆喊！

譚俊彥死頂在鏡頭後流下男兒淚。（影片截圖）

譚俊彥接受2小時5輪體能挑戰發軟蹄。

訪問中，譚俊彥透露完成3日訓練及挑戰後，坦言擔心過自己會出事：「我覺得拍戲上仲可以handle到自己，但係一啲physica（體能）嘅考驗嚟講，今次一我真係驚，因為而家我有兩個小朋友，真係驚我有咩事嘅話（哽咽）……尤其佢哋真係好細個……但我就係臭脾氣，唔想我太太睇到之後會擔心我，因為佢會睇得出好多嘢我係死撐落去。我覺得我一定要笑住做完呢個任務，我成日同啲crew講，我完成當自己贏咗喇。」

譚俊彥喊足2分鐘！（影片截圖）

譚俊彥更提起自己入行時所經歷的壓力和挫折：「咁多年我知㗎，由入行開始就知道，我唔係特別有天分嘅演員，我細個嗰時畀人話肥，話我靠老竇，一步一步咁走嚟，冇諗過會做到Leader角色，我之前諗過會唔會去做導演，會唔會唔做幕前……我都有諗過，Sorry真係可能精力完全耗盡時，就會有好多呢啲嘢。今次我當係送畀自己一份嘅禮物，以一個41歲、周身有傷嘅人嚟講，膊頭又傷，腳又傷但同到佢哋一齊去完成呢3日，而每一個阿Sir走嚟話good job時，對我嚟講都係好大支持。」

」

出爐視帝譚俊彥！（陳順禎攝）

譚俊彥開工時曾獲太太驚喜現身！（電視截圖）

點撃下圖重溫過程，真係充滿愛呀！

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他透露受訓期間，完全不敢向家人透露苦况，「尤其係我父母，我唔敢同佢哋講，所以要更加保護自己，可能我都算有啲經驗，我識得調節飲食同適當咁令自己減壓」。

點撃下圖重溫譚俊彥出道時的「肥仔樣」以及爆喊過程：