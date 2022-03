歌神陳奕迅(Eason)太太徐濠縈婚後淡出幕前,轉往時尚界發展,身為圈中潮人的她,除了開設時裝店之外,還經常穿着新名牌玩自拍放到社交平台。近日徐濠縈去了日本北海道滑雪,她在IG Post出幾張近照,並寫道:「Back to my favourite place on earth. 」她更曬出一邊歎咖啡、一邊欣賞富士山雪景的靚相,網民紛紛留言表示羡慕!



好歎呀!(IG@hilaryxtsui)

雖然徐濠縈以雪鏡及面罩蒙面,但都可見她的一身裝備價值不菲,包括售價逾六千元的Arc'teryx滑雪服、逾五千元的Miu Miu滑雪手套等等,這一身滑雪行頭估計都要幾萬元,果然富貴!