胡國興幼子涉打同居女友致多處受傷　女事主為魏駿傑前妻張利華

今日凌晨1時許，山頂道76號豪宅內一名34歲姓張女子報稱被42歲同居男友打傷，其後警方接報到場，發現張女身上多處受傷。現場消息指，張女左前額裂傷，左腳踭擦損，右腳和右手手指公擦傷，警員遂安排救護車將她送往瑪麗醫院治理。事隔兩小時，42歲姓胡男子返家後被捕，案件列作襲擊致造成實際身體傷害。胡否認襲擊女友，並指女友醉酒跌到受傷。由於女事主醉酒，暫時未能錄取口供，胡則獲准保釋候查。

胡雅倫與女事主在山頂道76號一單位。（黃偉民攝）

消息指涉案男子為退休法官胡國興孻子胡雅倫，他本身是執業律師，現時專門從事民事和刑事訴訟、企業融資及收購合併等事務，《香港01》記者曾致電胡國興查詢，胡官說：「唔講啦，對唔住」。而案件中報稱遇襲受傷的張姓女事主，有指是前無綫一線小生魏駿傑的前妻張利華。張利華自離婚後便透過王玉環加入保險行業，更成為百萬圓桌行列保險從業員。據悉，她與胡雅倫是經朋友介紹認識，拍拖逾兩年，兩人於上址同居。較早前，他們疑因感情問題起爭執，男方最近提出分手，女方極力挽回不果，事發時張利華情緒激動並且飲了酒，胡其後離開單位，她則報警求助。

人稱「胡官」的胡國興，於1963年入讀英華書院。

魏駿傑於2008年與比他年輕20年的重慶大學生張利華結婚，婚後兩人育有一女，可惜不久後便屢傳婚變，張利華更與單車手鄧宏業傳出緋聞。2020年初張利華被傳媒揭發背夫出軌，而魏駿傑亦公開表示二人已經離婚，並打算終身不娶，獨力照顧女兒。

張利華離婚後曾猶如重過新生，去年初她轉攻保險界大展拳腳，她的外貌亦愈見精緻，大眼高鼻厚唇V面，猶如標準網紅臉，衣著打扮亦愈來愈有名媛風範，全身名牌不時出入奢侈品牌派對活動，展開了第2人生。

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