64歲燦神廖偉雄兩度確診新冠肺炎　計劃再開逾兩百萬呎有機農場

現年64歲的「燦神」廖偉雄淡出幕前多年，專心發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。早前燦神在個人YouTube Channel上載短片，自爆喉嚨痛，擔心「中招」患上新冠肺炎，還指今次的疫情「冇得搞㗎，係遲中早中嘅問題啫。」現時身在馬來西亞的燦神，日前接受傳媒訪問時，就直認兩度確診新冠肺炎。



廖偉雄早前在片中透露自己喉嚨痛。（YouTube影片截圖）

自稱是喉嚨痛和扁桃腺發炎方面「專家」的燦神，自言即使不檢測，身體不舒服都很容易察覺，由於他對紓緩喉嚨痛好有經驗，所以他在第一次確診時，在醫生介紹下用天然海水噴鼻劑紓緩喉嚨痛，之後他改用朋友介紹的中藥，情況有所改善，最後亦很快康復。病癒的燦神在10日後相約好友聚餐，還一起唱卡拉OK，但兩日後收到朋友傳來檢測呈陽性的結果，他無奈地表示朋友當然不想禍及他，但結果燦神還是不幸再次確診。

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而第二度確診新冠肺炎的燦神，透露扁桃腺痛了3日，他形容「有針刺的感覺」，看完醫生後，他用殺菌鹽水噴喉腔，又用蜂膠浸泡在酒精內醫治痛處，他表示這個民間土方已經十幾年，對他個人很見效，但對於確診者，他就認為每個人體質不一，最好聽從醫生建議。

燦神早在1990年代後期淡出演藝界。（視覺中國）

近年燦神專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」獲頒全國十大好米，更是中國華南地區唯一有國際三大認證的大米。（Facebook@燦神龍場）

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早在1990年代後期淡出演藝界的燦神，專心從商，雖然曾因生意失敗欠債，被銀行入稟追討申請破產，但他在2001年憑着「燦師傅」叉燒再度打響名堂，之後再大力發展「亞燦米」，除了成為全國十大好米之一之外，更是中國華南地區唯一一個有國際三大認證的大米。燦神還曾與旅行社合作搞旅行團，帶大家參觀他的「燦神龍場」，介紹有機農業及食品，他亦致力於發展名為「亞燦雞」的養雞場。由於疫情關係，燦神仍滯留大馬，他希望在當地推廣有機技術，並計劃在今年或明年開設一個佔地約50英畝（約218萬平方呎）的有機農場，他更因應當地特色，希望種植如有機榴梿、紅毛丹、黃梨、蔬菜等農作物，再擴大商業版圖！

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燦神廖偉雄透露身體響警號血壓曾高至190：身體有好多問題