冥冥之中︱臨時被抽起由《肥美人》頂替？　首播日期錯誤源於誤會

ViuTV早前宣布由3月7號起將會連續播放三套自製劇，分別是已經播放的《940920》，正在播放的《反起跑線聯盟》，以及將會在4月11號播出的《冥冥之中》，不過日前ViuTV播出《肥美人》的宣傳片，顯示節目將由4月11號播出，接棒《反起跑線聯盟》並取代了原本該播放的《冥冥之中》。

以死神公司為背景的《冥冥之中》（節目截圖）

而《冥冥之中》的監製黃偉賢接受《香港01》訪問就回應：「先謝，外界關注本劇是好事，但其實本人没接獲會安排11/4出街一事，如果真的是11/4便大件事,我們仍在趕後期中......後期工作如貫進行中,當然不是差太多。確實出街期要待公布了。」隨後他又表示30集長劇的後期製作需時：「另外本劇想保留統一風格，所以由day1開始只得本導一人去執導30集所有場口及跟進全劇30集後期工作，不是像以前30集大約有4-6位導演可日夜班趕工，故後期工序較為需時。」另外ViuTV播出的《冥冥之中》宣傳片中並沒有顯示首播日期為在4月11號，因此相信這是觀眾自行推算日子的一場誤會。

ViuTV新劇《冥冥之中》長達30集，演員陣容龐大。（梁碧玲攝）

另外有消息指《冥冥之中》之所以延期播放，因這是ViuTV第一套長達30集的劇集，但有管理層表示看完後不明白劇情的發展，為保持作品質素，因此要求劇組重新製作，而有份參與拍攝的陳嘉倩接受《香港01》訪問並回應：「無聽過喎」。

點擊睇更多郭羨妮《冥冥之中》的造型靚相：

+ 4

點擊下列圖輯，了解《冥冥之中》其他演員陣容：