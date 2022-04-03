方力申驚爆戀上細15年陳曉華發展地下情　送狗公仔傳情力追女方

現年42歲的方力申 (Alex) 自從6年前與拍拖10年的鄧麗欣（Stephy）分手後，便一直對外宣稱自己是單身，然而卻有不少緋聞女友，先後與馮盈盈以及陳瀅傳緋聞，但他都否認了。至今依然堅稱自己是單身的他，日前卻被爆原來已跟現年27歲的2018年港姐冠軍陳曉華 (Hera) 戀上，兩人更發展地下情。Alex還被踢爆送狗公仔給Hera力追，有網民就連番留言要求他們公開認愛。

Alex至今一直堅稱自己是單身。(方力申ig)

有爆料者指有網民因為看不過眼Alex與Hera發展地下情，連續兩日在Alex的IG上留言，要求他公開認愛Hera。日前Alex post了他與母親的合照，有網民即留言狙擊：「幾時帶陳曉華見方媽媽，溝得人哋就認咗佢……個女仔畀你玩得好慘㗎」。其後Alex再發文宣傳香港環島泳紀錄片，該網民又再追擊，兩度留言表示：「方力申愛陳曉華，快啲受溝！」更Tag了兩位男女主角的帳號。

2017年港姐冠軍Hera。(陳曉華ig)

另一邊廂，Hera同日於IG分享靚相並留言：「Magic of the film camera」，Alex畀Like兼留言說：「除了增值自己，活得自在，不介意被比較，日子都可以過得快樂」，有網民即連發4個留言並tag了他：「方力申快啲認愛陳曉華」、「成日都要地下情」、「大膽啲認咗佢哋，明明對@herachann（陳曉華社交網帳號）有意思」及「送得狗公仔畀人，就認咗佢啦！追緊@herachann」，另有網民又留言：「方力申@alexfongliksun愛@herachann陳曉華送狗公仔，又要delete人哋account，此地無銀」。

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兩人看似大纜扯唔埋，但他們去年曾一起為李居明的玄學節目擔任嘉賓，當時就被師傅直指他們有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以談戀愛」。對於有關緋聞，Alex回應傳媒否認有拍拖，直指假account寫的不需要回應，又希望大家不要將一些女生的名字放在他身上。Hera亦表示沒有跟Alex拍拖，也不知道為什麼會有這個傳聞。