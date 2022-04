《The Show Must Go On》疑翻炒獎門人遊戲　網民：換湯唔換藥

由曾志偉主持、於1995年開始首播的TVB《獎門人》系列一直深受觀眾喜愛,雖然最後一輯已於2014年結束播映,但至今仍是不少香港人心中的經典遊戲節目,自從曾志偉上任無綫總經理一職之後,外界都相當好奇他會否再出山。不過,雖然暫時未有任何復拍《獎門人》的計劃,由前「獎老」錢嘉樂與馮盈盈主持的新遊戲節目《The Show Must Go On》於昨晚(3日)首播後隨即獲不少網民指出極有《獎門人》的影子,當中原來多個遊戲更加是與十多年前一模一樣。



《獎門人》系列是TVB的經典綜藝遊戲節目。(網上圖片)

《The Show Must Go On》由錢嘉樂擔任,他於節目中的人物設定終於由當年的「下把位」升為「上把位」,而且亦多次在節目中以毒舌態度串爆嘉賓和主持拍檔,例如對馮盈盈說「雪(雪藏)完之後咁嘅?」,又多次「攻擊」曾志偉愛將波波(黃婧靈):「嘩,你真係愛將喎,連個遊戲都係以你個名為名!」、「我點會大到佢啊?」,又引用「打和」的名言,令不少觀眾回想起當年的獎門人曾志偉。

錢嘉樂在《The Show Must Go On》的表現令不少觀眾回想起當年的獎門人曾志偉。(《The Show Must Go On》影片截圖)

錢嘉樂多次「攻擊」曾志偉愛將波波。(《The Show Must Go On》影片截圖)

《獎門人》系列曾經多次翻炒玩舊遊戲,來到在2022年仍然照版煮碗,果然是「橋唔怕舊」。在第一集《The Show Must Go On》中兩隊嘉賓要鬥一字馬、鬥坐爆最多氣球,又要以接力形式鬥快雙手同時彈接兩個彈彈球、劃火柴和將吹氣公仔放氣兼放入箱中,雖然全部遊戲都似曾相識令人勾起舊事回憶,但同樣亦受到部分網民批評太OUT,留言表示「換湯唔換藥」、「仲停留20年前」。

《The Show Must Go On》全部遊戲都似曾相識。(《The Show Must Go On》影片截圖)

與《獎門人》不少遊戲幾乎一樣。(網上圖片)

事實上,貴為TVB長青節目的《獎門人》多年來受到不少投訴指遊戲意識不良,《The Show Must Go On》亦因此稍作改良,例如將最容易出事的「夾波波」環節,由男女一組變成只能同性一起同時玩,以免再被外界視作18禁遊戲。過往曾經有多名女藝人刻意穿低胸上衣和低腰褲玩遊戲而時頻頻走光,雖然《The Show Must Go On》的女嘉賓都穿得相對保守,但穿短裙的波波在玩一字馬時依然被捕捉到疑不慎走光的一幕,建議所有一律要參加遊戲節目的男女藝人全部換上長褲,相信無論是走光還是受傷的機率都能夠大大減低。

《獎門人》多年來受到不少投訴指遊戲意識不良。(VCG)