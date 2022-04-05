陳約臨自爆賣名牌袋遇騙徒財物盡失　怒斥對方用呢招行騙：好賤格

去年東京奧運期間因為訪問劍擊金牌得主張家朗，而「聲名大噪」的26歲無綫節目女主持陳約臨 (Kelly)，日前於IG story分享了自己不幸遇上騙徒的經歷。

陳約臨早前於東京奧運以「花痴式」訪問「劍神」張家朗被狠批有失專業。（影片截圖）

Kelly留言表示：「大家真係小心騙子，話說我喺carousell賣袋，約咗3:00喺尖沙咀地鐵站交收，交收嘅人突然之間2點45分通話唔得閒，話自己個仔會同我交收，然後WhatsApp問我攞戶口Account，過咗支票畀我，我就覺得好奇怪，點解帳面有錢，但係可結餘無錢，不過我見個細路同我企咗半個鐘，我就畀咗個袋佢。隔咗半個鐘佢send whatsapp畀我話我個袋係假嘅，我話吓邊有可能，唔係假㗎喎！我覺得好奇怪，再Check銀行戶口，已經彈咗支票。」

陳約臨因為訪問張家朗而成名。（IG@yeuklam）

Kelly續說：「雖然錢財身外物，但係用咁嘅方法去呃人，真是好賤格，我依家去報警！大家上網交收要小心。」她又建議有關放賣平台，在用戶申請Account時要實名認證。而Kelly的好姊妹陳詩欣得悉事件後，亦有轉載，並留言提醒大家兼安慰Kelly說：「這不是愚人節的玩笑！大家要小心！事到如今，只好當上一堂寶貴的課！抱抱！」

陳詩欣與陳約臨係好姊妹。（IG/@eunicechanszeyan）