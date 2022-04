袁嘉敏日前忽然在社交網站炮轟「富三代」鍾培生及其父鍾仁偉,怒斥兩人對她有「古怪要求」之餘,更寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,引起全城熱議,而事件仍然餘波未了,袁嘉敏最近接受傳媒訪問時便大爆鍾培生會找她傾心事,還叫她每個電話收他一千蚊,對方的確有畀過,但後來她再畀便拒絕,而記者問她會否擔心鍾氏父子告其誹謗時,她便說不怕,更稱自己所說的都是真事。另外,亦有報道指出鍾培生提供的「經濟支持」,前前後後合共接近一百萬,非常犀利。

袁嘉敏爆鍾培生會找她傾心事,更稱對方叫她每個電話收他一千蚊。(Instagram/@candy_kamanyuen)

回顧袁嘉敏炮轟鍾氏父子、林作內容:

