李婉華自爆曾被公司安排去神秘飯局︰食完飯可以選擇離開定有下文

現年53歲的李婉華（Anita）於2003年隨夫移居加拿大溫哥華並育有三名子女，她開設「李婉華 Anita Lee」的個人YouTube Channel，分享自己的生活點滴之餘，也常常邀請到名人嘉賓一齊直播聊天。日前，她跟網台主持雲海開live，二人由靈異事件講到娛樂圈的秘聞。Anita更自爆當年曾去過一次飯局，但她強調是公司安排，她自言自己食完飯就走人，但她大爆︰「我記得食完餐飯你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文。」



Anita現時在加拿大生活。（IG@anitayuenwahlee）

Anita先是講到當年其實是有類似飯局的東西。之後她提到自己去過一次飯局，雲海亦大表震驚，Anita說︰「我去過，但係係公司安排㗎！（雲海︰吓？）但係嗰啲唔係淨係我一個㗎。」她指出，是有一班她認識的女生一齊被安排去。她續說︰「我哋唔知係乜嘢嚟㗎，公司話有啲貴賓喺第二個地方嚟嘅，唔係香港㗎。」事情發生在好多年前，她剛剛做藝員時，她強調是「公司叫咁咪去囉」。

Anita提起對年對於飯局也是沒有概念，不知道發生什麼事。（YouTube影片截圖@李婉華 Anita Lee）

Anita當時有問誰會出席，後來她聽到是一些她也認識的女藝人，對方講明是「公司有個咁嘅飯局，你要去嘅」。去到時，Anita覺得好奇怪，因為要「隔住坐」，跟不認識的人坐，又真的有來自不同地方的人出席。Anita說︰「我記得食完餐飯你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」被問到會否有錢收，她表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order，係job，公司嘅嘢，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，佢哋傾吓偈，好客氣啊。」都是跟對方寒暄幾句。

年輕時的李婉華的確好漂亮！（網上圖片）

Anita指自己食完飯就離開，「但係我相信有部分嘅人係有留低嘅。其實我食完都唔知係咩事㗎，係好似你哋咁講返我先知，但係當時食嘅時候你係唔知咩事，覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，我唔知啊，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，我唔知㗎嘛！總之公司叫我去，唔通佢呃我咩？我咪去囉！」她又大爆︰「咁去完佢會問會唔會繼續去邊個地方，我就話『唔得啦，我第二朝拍劇啦，我要返屋企啦！』所以我就唔知發生咩事㗎啦跟住就。」

Anita於2018年客串演出《再創世紀》，與鍾嘉欣站在一起也不輸蝕！（Facebook圖片）

Anita入行前曾考入香港演藝學院表演系，但因在1980年代末就被TVB監製發掘開始拍攝工作，結果她未有完成表演系的課程。她在電視劇《香港的月亮》中擔任女主角，飾演一名從外國回港的留學生，憑着漂亮的外表及出色的演技成功獲得關注，更簽約TVB開始演藝生涯。雖然Anita在TVB只有短短5年時間，但一直工作不斷，主演的劇集也大受歡迎，當中《公私三文治》和《卡拉屋企》最為人熟悉，更與拍檔吳鎮宇日久生情，在1989年相戀，可惜兩人拍拖8年最後分手收場。到1994年Anita拒絕續約無綫離巢，並在翌年轉投亞視，至2003年與李守正結婚後淡出娛圈，並移居加拿大溫哥華，誕下一女兩子。她曾在2018年短暫回歸TVB幕前，客串無綫重頭劇《再創世紀》，現時她主要經營自己的YouTube Channel，也頗受歡迎，有近10萬人訂閱。

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