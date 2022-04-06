袁嘉敏公開對話內容披露最新行蹤　到法國波爾多展開新生活再歐遊

袁嘉敏 (Candy) 於4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣，上載鍾家的豪宅照表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人，直斥他們人品很有問題，而且父子會有古怪要求，事件震撼全城。

Candy昨日突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

Candy投下了這個震撼蛋後，於翌日早上更新了她的IG story，指自己即將離開香港，並會搭長途機。她寫道：「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.（即將會離開香港，準備我的首個2.5年長途飛行。）」言下之意似乎是會離開香港一段頗長時間。她其後還post了一些外國風景照以及她曾到當地旅行的照片，又表示打算到法國郊區生活，自己近期在香港總是睡不好，到當地生活應該會比留在香港好，且有計劃到巴黎，估計應該會逗留在法國2個月後才回來。

昨日Candy再於IG story透露她的最新行蹤，她上載了私下與網友對話的內容截圖，表示她會到法國的波爾多生活一至兩個月，又笑言叫大家提醒她在當地不要喝太多酒。期間她也會在法國和歐洲遊走，探望朋友，預計7月回港前會到巴黎旅遊一至兩星期。她今次是自己一個人出遊，並沒有一個具實的行程表。看來Candy的心情已經恢復，沒有再為鍾培生父子的事而難過，並已準備好展開她在法國的新生活。

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