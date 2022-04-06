戀講嘢︱31歲譚淇淇難忍戀足前度啜佢腳趾　自爆曾與戀童癖拍拖？

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨日（5/4）節目主題是《怪人磁石》，女嘉賓Kiki（譚淇淇）分享自己總是會結交到有怪癖的男朋友，更分享其中三段較為深刻的經歷，這三位前男友的怪癖分別是自慰成癮、戀足癖及戀童癖。

Kiki（譚淇淇）分享自己總是會結交到有怪癖的男朋友，更分享其中三段較為深刻的經歷。（節目截圖）

每個人都會有不同的嗜好甚至怪癖，在節目開始時譚凱倫及鄭伊琪分享了自己的怪癖，如喜愛聞男友人中的油脂味以及腋下臭味。而嘉賓Kiki在節目中不是來分享自己的怪癖，相反地，她是來講述自己遇到怪癖男友的經驗，當中她表示曾經結識一個很有紳士風度的優質男生，交往的頭一年非常甜蜜，但隨後一次的性生活中，男友竟突然間吸吮Kiki的腳趾令她大吃一驚，一腳踹男友下床並大叫：「What the Hell （搞什麼鬼）！」，這時候前男友亦非常驚訝亦忍不住大叫：「I need sex（我需要性愛）！」，由於情景過於好笑，主持人紛紛笑了出來，不過陷入回憶中的Kiki就有難色，原來Kiki表示：「我好唔鍾意腳呢個物體，我覺得呢個地方私密過私處」，因此Kiki很難接受男朋友這樣對待她。

男友竟突然間吸吮Kiki的腳趾令她大吃一驚，一腳踹男友下床並大叫：「What the Hell 」。（節目截圖）

自稱怪人磁石的Kiki又怎會只有一單怪事發生在自己身上，隨後她再次分享自己曾經結交過一位從事心理治療師的男友，他主要治療小朋友的自閉症及過度活躍症等等的病症，Kiki認為二人當時如靈魂伴侶一樣，不過男友做了一件事令她細思極恐。她表示當時男友與朋友聊天時說起一位約11歲的外國混血模特兒：「如果這個給你碰，你可以嗎？」令主持人紛紛大叫：「召喚FBI」，由於他們的後來的對話內容尺度太大，進行了不少消音處理，而主持人紛紛咋舌，這位前男友人前是兒童治療師，人後居然是這個模樣，認為整件事情非常嘔心。

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