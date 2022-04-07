梁競徽曾因表露愛國立場被網絡欺凌　無奈感嘆：誰能夠明白我

近年專注在內地發展的梁競徽（前名梁烈唯），不時在微博及抖音分享日常生活及展現愛國心，更身體力行撐國貨。不過梁競徽曾因表露愛國立場而被部分網民攻擊，更因被起底而產生恐懼，甚至不敢出街，禁足家中。早前梁競徽接受傳媒訪問時，坦言因受到太多網絡欺凌及謾罵，性格變了很多，更感嘆沒有人能明白自己。



梁競徽身體力行撐國貨。（微博@梁烈唯is梁競徽）

梁競徽曾多次在微博表達愛國心。（微博@梁烈唯is梁競徽）

現時身處內地的梁競徽，多次在微博表達愛國心，今年2月他在微博轉發內地各方支援香港抗疫的短片，並寫道：「有媽的孩子不慘～有國的香港有救！相信祖國～全世界防疫抗疫最好的地方！」其實梁競徽過往曾因發表愛國愛港的言論，在網上受到言語威嚇，他在訪問中藉張國榮的歌曲《有誰共鳴》表達心中無奈：「有時會覺得沒有人明白我，甚至我也搞不清楚自己想什麼，感覺演繹的角色更容易理解，因為知道角色將會發生什麼，但人生有很多未知。」他更指因受網絡欺凌，發現自己變了：「以前的我比較開心，現在比較沉鬱，所以對《有誰共鳴》有共鳴，有時覺得誰能夠明白我？無論發生什麼事，我還是喜歡這個比較真實的我。」

梁競徽指因受網絡欺凌，現時變得比較沉鬱。（微博@梁烈唯is梁競徽）

過往梁競徽亦曾在訪問中回憶那段被起底、生活充滿恐懼的日子，他直言當時不敢帶太太及子女出街，怕走在街上被人認得，更指自己在內地發展後，才感受到真正的自由：「在社交媒體上，我也能隨心表達自己的真實想法，而不用擔心受到抹黑與敵視。我在這裏感受到了真正的自由。」他又指內地廣闊的市場讓他獲得了很多嘗試新角色的機會，也從中發現了更多可能，去年由他擔正男主角的劇集《紅樓私房菜》播出，梁競徽大讚內地資源好，工作人員多，每個崗位都被照顧周到，開拍前演員走位、對台詞都有人代勞，令演員在拍戲時更舒服。

擔正做男主角。（微博@紅樓私房菜）

去年9月梁競徽與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，當時他戴住隻官方定價286,000港元，但炒價超過635,000港元的全金DAYTONA接受訪問。（資料圖片）

除了繼續演藝工作之外，梁競徽還在內地投資做生意，去年9月他與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，同年11月他又與林峯太太張馨月合作開車行，不少圈中好友都有到場支持，場面熱鬧。在內地又拍戲又做生意，事業愈搞愈大，梁競徽亦有意全家移居上海，他表示自己同太太都很喜歡上海，認為上海的活動空間、環境及學校都很適合孩子成長，希望可以給孩子更優質的生活！

去年11月他又與林峯太太張馨月合作開車行。（微博@梁烈唯is梁競徽）