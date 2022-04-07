金宵大廈2︱蘇皓兒曾是As One成員　與羅天宇傳緋聞疑是大叔控？

無綫新劇《金宵大廈2》已於本周開播，在單元「雙魚」中，主演之一的蘇皓兒（Chloe）以恐怖爛面妝示人，為藝術犧牲靚樣挑戰演技，造型相當搶眼，也是她從影以來的一大突破。現年28歲的Chloe讀書時曾參加「YES！」的校花選舉，其後以模特兒身份入行，曾是女子組合as one 成員並以歌手的身份出道。組合於2017年12月解散，Chloe開始轉型做演員，首部參演作品為《瑪嘉烈與大衛系列 前度》。她於2018年演出陽光檸檬茶復刻版廣告，因其外貌和清純氣質與周慧敏相似而受到網民關注。她在2020年播出的TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。

Chloe在劇中的爛面造型。(蘇皓兒ig)

Chloe有靚樣有身材加上青春無敵，自然多男生追求，入行後也不乏緋聞。她入行11年期間，主要有過三段戀情與緋聞，而她真正公開承認過的只有與王宗堯的一段父女戀。而另外兩位緋聞對象，分別是周慧敏老公倪震，Chloe與對方被影到同行買零食；以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的Chloe埋手，經常相約一起打波，兩人打波傳情一撻即著，更因為一張球場合照而洩蜜。不過兩人隨後卻異口同聲否認了戀情。

Chloe樣靚身材正。(蘇皓兒ig)