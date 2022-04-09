西童做「DJ女神」樂宜師妹　疫下紋身「犧牲色相」500蚊可摸手仔

「DJ女神」樂宜相信大家都耳有所聞，原來近來被網民稱為「西童」的美女網紅梁茜童亦開始學習當一個專業DJ打碟的技術，疫情之下發展自家的泳裝生意外，還學習了紋身技術。日前她工作的紋身店還以「俾西童摸手仔嘅機會嚟啦！500蚊紋粒癦」為標題招攬生意，還引到不少慕名而來的粉絲報名。



梁西童學做紋身學徒。（IG@westtung）

西童接受《香港01》訪問時說：「疫情期間我開始做紋身學徒，師傅係安希婷。教我DJ嘅師傅DJ Yami，又係呢間紋身店老闆，撞正疫情酒吧要停業到4月20，諗住呢排大家財運一定唔係咁好，所以咪幫人紋一粒癦轉下運囉。『犧牲色相』要摸手仔就預咗㗎啦，唔通用隻腳幫人紋身咩，但係上到嚟就唔使諗住有泳衣睇，因為返工我着得好密實。經理人話我要『陪坐』，咪即係坐喺度幫個客紋身囉，唔係企就係坐㗎啦。」

梁西童仲有做泳衣生意。（IG@westtung）

她透露，由於自己還是紋身學徒的關係，所以收費亦相對便宜。她說：「收幾錢更係愈多愈好啦，點一點就有$500仲想點。最緊要係大家可以用消費券！以前一直都係做slash主要都係做網店。而家開始學做DJ但疫情爆得咁勁，紋身就當係多個技能傍身囉，我畫公仔都好叻㗎，仲係我一直想做嘅嘢。」