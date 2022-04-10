陳茵媺炮製大餐令人垂涎　陳豪一個舉動成為焦點獲讚：爸爸真偉大

索爆人妻兼靚媽陳茵媺 (Aimee) 自從為老公陳豪誕下三個小朋友之後，將大部分時間都用來照顧家庭，主力相夫教子，是一位十分稱職的好太太好媽咪。Aimee亦不時會於IG跟大家分享她的日常生活點滴，昨日她就post了她為家人炮製豐富大餐的靚相和短片，並留言表示：「First time making fresh lobster yesterday... so surprisingly easy and delish! 💕 A #familydinner with a bit of what everyone wanted to eat to end the week on a happy note! 💋 I am SUPERRRR happy because #hubbyishome ! 🤭🤭🤭 #cookingwithaimee #freshlobster #buttergarlicclams #koreanfriedchicken #japchaenoodles #brasiedhoneypotatoes」

陳豪與老婆陳茵媺及3個寶貝仔女。(陳茵媺IG)

Aimee指自己首次烹煮新鮮龍蝦，出奇地簡單和美味，她煮了一家人每人想吃的美食，而老公在家令她感到超級開心。相中的菜式真的十分之吸引，賣相令人垂涎欲滴，網民都紛紛留言表示：「好想食呀」、「好豐富」、「great mama」、「入得廚房，出得廳堂」、「好大對...龍蝦」。有網民的焦點卻落在陳豪身上，因為相中的陳豪竟然戴上了口罩，網民不禁問到：「爸爸戴口罩點食？爸爸真偉大。」

點擊睇Aimee炮製的大餐以及她一家的其他靚相：