黃美棋孭阿Bob行石春路 面容扭曲嗌晒救命腳軟跪低講「遺言」

由大師兄錢嘉樂及馮盈盈（FYY）擔任主持的無綫遊戲節目《THE SHOW MUST GO ON》，昨晚（10 日）播出第二集。兩組嘉賓分別為第一集率先勝出、由林盛斌（Bob）率領的「大玩特玩」隊，成員包括（排名不分先後）翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡、陳嘉桓及黃美棋，新加入挑戰隊伍為麥美恩率領的「娛樂大家」隊，成員包括（排名不分先後）黃庭鋒、謝東閔、林穎彤、譚嘉儀、鄧智堅及曾展望（GM）。今集兩隊繼續大玩「獎門人式」經典遊戲，除了有上集玩過的「七字馬」及「一次都不能輸」外，還加入了極受歡迎的「大電視」。

加油呀！美棋 BB！

今集「一次都不能輸」好玩指數 Level Up，過四關小遊戲份別為「揈頭計步器」、「雙人石春路」、「劃火柴點蠟燭」及「唱歌數銀紙」；當中以「雙人石春路」最為爆笑，擁有「最大體重差」的阿 Bob 與黃美棋拍檔上陣，細細粒的美棋單是孭着重量級阿 Bob 已相當吃力，仲要行埋石春路更是寸步難行；美棋 BB 嗌晒救命兼面容扭曲，更一度腳軟跪落石春路，睇見都痛！最終美棋在眾人前呼後擁支持下挑戰成功，行到腳仔軟的她更笑言要講定「遺言」；至於林穎彤則為「娛樂大家」隊的「老鼠屎」，劃火柴時數度失手，連累 GM 揈到頭甩及謝東閔喪行石春路。「大電視」環節亦相當好玩，「大玩特玩」隊表現出色頻頻極速估中答案，最終答中 18 條問題；為求輸人唔輸陣，「娛樂大家」隊出戰前豪言要答對 20 題，豈料「驕傲的 Bob」卻誇下海口謂：「如果佢哋答啱廿條，我哋成部電視食咗佢！」隊友聞言竟紛紛表示要割席。為令阿 Bob「自食其果」，主持嘉樂不斷助攻「大玩特玩」隊，讓他們如願答中 20 條問題，阿 Bob 最終焗「食電視」，場面搞笑。

頂住呀!