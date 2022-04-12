愛回家｜龔燁再被劇組消費　回家無期令粉絲不快：好失望

無綫處境喜劇《愛回家之開心速遞》深服觀眾喜愛，劇中不少CP也大受歡迎，其中一對「龔水戀」是由張景淳飾演龔燁以及呂慧儀飾演的熊若水。但是張景淳有傳因遲到問題被公司雪藏，因此劇中二人結婚後，很快便被委派去外地公幹，一直都沒有再出現。

「龔水戀」深受網友愛戴。（抖音）

昨天（11日）播出的一集，惹得粉絲十分不滿，因為劇集內容又被指消費龔燁。昨天劇情講到熊若水非常想念龔燁，熊樹根（劉丹飾）看見女兒與女婿剛新婚便要分隔兩地，又想要抱孫的他，為了令女婿早點回家，決定想了一系列方法，希望令龔燁快點回港。結果到最後熊若水以為龔燁終於能回家，竟然說因公幹的地方受大雪影響，未能回香港，剛好龔燁老闆大龍生（羅樂林飾）又再委派新工作結他，又要滯留當地。

根叔好想龔燁快返屋企。（電視截圖）

另外金城安（周嘉洛飾）為騙取龔父信任，扮成「翻版龔燁」登場，這已經並不是金城安第一次打扮成龔燁。整集完結後，不少粉絲大罵，原以為龔燁終於回家，結果是消費這角色，期望落空，紛紛留言寫道：「龔水迷真係畀呢集玩弄」、「回家無期」、「又消費龔燁，好失望」。

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其實近日有傳張景淳已經打動高層，承諾高層不再遲到，加上呂慧儀幫口求情獲解封，而呂慧儀也經常在網上發布與張景淳互動的影片，令粉絲們睇到勁冧，近日一條放在抖音的影片，二人甜蜜互動，也令內地網友們表示期待他們快點再合體。

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