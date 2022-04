現年42歲的官恩娜(Ella)自從結婚生B後便淡出了幕前,主力照顧家庭,近年她亦甚少更新IG。上月她終於同大家分享她的近況,拍片試用IG的新功能,而日前她又再次更新IG,將自己有用濾鏡美顏和無用濾鏡的真面目作對比,並寫道:「Yea the real face is chubbier but I like it natural (真實樣子比較圓胖的,但是我喜歡個樣自然)。」網民亦紛紛留言表示:「Exactly」、「果然自然是最美的」、「靚媽唔用美顏濾鏡更靚女」。

點擊下圖睇吓Ella以前同而家嘅靚相︰