譚仔女團新歌玩hip-hop出道成COLLAR勁敵　林家謙撐：生力軍金獎

由「大埔超級城店店長」玲玲姐（隊長）、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐 （副隊長）、「區域經理」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐以及「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐組成嘅譚仔女聲合唱團，將有新歌派台！

由五位譚仔店長組成嘅「譚仔女聲合唱團」，去年推出《二十五小》，事隔半年，女團將在半月推出全新派台歌！無派，係真派台，而且仲拍埋MV！新歌除咗挑戰hip-hop之外，仲搵嚟鄧東成EAST CITY作曲、李一丁做監製，二人曾先後與Anson Lo、MC $oHo & KidNey、莫文蔚合作，苜與譚仔女團合作，二人都表示十分興奮：「細味《二十五小》後已感姐姐們大有潛力，這次希望發揮出『女聲合唱團』中的『女團』魅力，以活力四射的hip-hop新作繼續驚艷全球聽眾。」

處女作《二十五小》係同林家謙合唱。(資料圖片）

話明係hip-hop，rap詞一定唔少得，身為隊長嘅玲玲姐都話被考起，仲話參考Cardi B、Blackpink Lisa，連監製一丁都話十分佩服：「雖然她們的廣東話與英文發音未必標準，但她們絕不害羞，又勇於接受建議，堅持改進，逐字錄音、回播再改進，比不少職業歌手態度更認真、更專業，實在佩服。」而鄧東成就大讚副隊長彩燕姐，話佢rap時感情澎湃，但又能保持到冷艷高貴氣質，好有Blackpink Lisa嘅感覺。

連COLLAR經理人Ｗing都表示十分關注。

MV預告今午釋出後，女團COLLAR經理人Wing亦有在IG動態轉發，並發文表示：「我諗COLLAR要努力啲……今年有勁敵。」而林家謙並在動態上留言表示：「生力軍金獎。」似乎十分睇好譚仔女聲合唱團，此外，金牌經理人Paco似乎亦有留意到，並發文表示：「有得做!!樂壇新勢力。」真係個個都睇好喎!