三餸一湯｜傳被肥媽陰招搶頭啖湯鬧不和　三姐：大家都係成年人

由無綫（TVB）廚后三姐（蕭秀香）和姜麗文（Lesley）主持的全新煮食節目《三餸一湯》在這個星期開播，一連十五集會為大家帶來不同家常菜式。三姐和Lesley這個全新的組合似足母女，帶給觀眾不少新鮮感，但就更網民笑指Lesley似足女版陸浩明，應該同三姐上契。據傳，肥媽（Maria Cordero）私下的確視三姐為眼中釘，早前她臨時推出僅4集《全民居家煮嘢食》全為阻撓三姐的節目，搶頭啖湯！

三姐最近推出全新節目《三餸一湯》！

翻查資料，三姐早於今年2月曾透露公司已為她籌備新節目，她亦於2月中與Lesley一同為節目舉行拜神儀式，節目亦原定緊接肥媽的《煮·野食》後推出，不過肥媽疑因不滿三姐備受公司寵愛，立即向曾志偉自薦能夠借出自家豪宅拍攝居家版煮食系列《全民居家煮嘢食》，更同樣打着為了幫助大家順利過渡「一日煮足三餐」的旗號拍攝節目，與三姐的《三餸一湯》有異曲同工之意。當時更傳出疑似偷伯樂前無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理張志明的橋，搶先開電視推出《疫境中的餐桌》，實行一石二鳥。

肥媽搶先推出《全民居家煮嘢食》。（影片截圖）

第二集，肥媽更公開自家菜園！（影片截圖）

點撃下圖睇肥媽豪宅：

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對於與肥媽不和的傳聞，三姐回覆《香港01》時就表示：「冇不和，大家都係成年人有咩好鬥呀。而且兩個形象都唔同，唔需要比較，我哋之前仲有一齊出去跑步，不過後來肥媽隻腳有事就冇跑咋嘛。」對於節目被迫延期，三姐稱：「當時公司係提過下3月出，不過Fans支持我，幾時出都無所謂，聽講收視都OK，我都滿意。」

三姐稱與Lesley夾得好好！