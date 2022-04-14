張栢文積極拍片開Live鋪路復出　曾轉揸Uber獲家姐張栢芝送70萬車

外形出眾的張栢芝早在18歲時已經出道，憑着清純氣質而大受歡迎，而她的兩個弟弟張豪龍、張栢文亦隨家姐先後入行，但兩兄弟演藝事業發展平平，始終未能大紅，毅然轉行。不過近日張栢文在抖音非常活躍，除了頻頻拍片之外，更積極同網民互動。片中所見留着一頭清爽短髮的張栢文依然高大有型，五官立體，同家姐非常相似，不少網民都留言大讚他靚仔！



留着一頭清爽短髮的張栢文依然高大有型。（影片截圖）

張豪龍、張栢文隨家姐先後入行，但兩兄弟演藝事業發展平平，始終未能大紅。（視覺中國）

現年37歲的張栢文在2002年加入娛樂圈，簽約成為歌手，但發展平平，演出機會甚少。據知栢芝一直以來都特別關照兩個細佬，在經濟上不斷接濟他們，更出錢助細佬創業，張豪龍曾開滑水學校，而張栢文就在銅鑼灣開樓上吧，當時栢芝同謝霆鋒都有捧場，之後張栢文又投資車行，可惜兩兄弟似乎都不太適合做老闆，依然未見起色。有指張栢文曾因為買車騙取差價激嬲栢芝，令姊弟關係一度決裂，栢芝更斷絕所有經濟援助，但之後張栢文因欠租遭戶主及法庭追數，栢芝不忍細佬陷入困境，得知張栢文有意加入Uber司機行列即豪送一部逾70萬港元的七人車給細佬，讓他可以靠揸車自食其力。

張栢文曾在銅鑼灣開樓上吧，當時張栢芝同謝霆鋒都有捧場。（視覺中國）

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其實張栢文早在去年9月已經進駐抖音，但只上載了一條短片後就未有再更新，直至上個月才活躍起來，除了拍片之外，他還有開Live同網民互動，又會回覆網民的評論，看來他已經準備好復出娛樂圈了。