夏雨突然現身墨西哥蒂華納　做KOL介紹珍珠奶茶店：成日爆棚㗎

現年75歲的夏雨近年已經過上半退休生活，甚少拍劇或出席公開活動，不時相約好友聚會，樂得清閒。近日有網民上載了一段影片，曝光了夏雨的近況，片中所見穿上白色T恤、戴着Cap帽的夏雨走在街頭，精神奕奕，他對着鏡頭講道：「而家就嚟到蒂華納嘅市中心喇，呢度有一間咖啡室好出名㗎，唔好睇佢細細間呀，就係呢間喇，入去睇睇先。」



夏雨近年已經過上半退休生活，甚少拍劇或出席公開活動。（資料圖片）

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原來夏雨身處墨西哥邊境城市蒂華納，他似乎對於當地環境都非常熟悉，而他介紹的是一間珍珠奶茶店。夏雨一行入去就直接到吧枱拿了杯珍珠奶茶，表現熟門熟路：「呢間嘢呀，成日爆棚㗎，要喺度排隊買咖啡㗎！因為我識得佢哋老世，不但止唔使錢，仲有廣告費收添。」他飲完一啖後即竪起大拇指，網民紛紛留言表示想去幫襯，看來夏雨今次化身KOL好成功！

夏雨化身KOL，介紹墨西哥蒂華納一間珍珠奶茶店。（影片截圖）

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不過亦有人問到夏雨是不是已經移民到當地，事緣去年曾有內地地產經紀在小紅書以「TVB明星夏雨祖屋」、「TVB視帝夏雨祖屋」作招徠，介紹廣州越秀區一間兩層高、四房連天台的獨立屋。該棟獨立屋位於越秀區的海珠北路，全屋約兩千幾呎，開價550萬人民幣。不過不少網民發現有多位地產經紀都介紹同一單位，更質疑業主是否真的是夏雨，雖然好多人討論，但單位就一直無人問津。其實夏雨一向愛買「磚頭」，有指投資有道的他曾在7年內售出三個單位，獲利過千萬，更有傳他身家過億，是圈中的隱形富豪！