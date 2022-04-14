麥皓為碩士畢業替亡弟圓夢而入行　原來係劉青雲陶大宇吳君如同學

無綫電視劇經典綠葉演員麥皓為昨晚（4月14日）在家安詳離世，終年76歲。麥皓為於1983年加入第十二期無綫電視藝員訓練班，多年來曾飾演過不少市井小角色。就算不知道他的名字，一定會記得他在經典劇《大時代》中飾演報紙檔老闆，劉松仁哭求他的超催淚一幕。

麥皓為因病離世享年76歲 《大時代》飾報紙檔老闆印象最深刻

麥皓為在《大時代》中飾演飾演劉松仁打工的報紙檔的老闆。（電視畫面）

麥皓為在《大時代》中飾演飾演劉松仁打工的報紙檔的老闆。（電視畫面）

麥皓為原是高材生，國立臺灣海洋大學電子工程系學士畢業，後來到北京師範大學漢語言文學修畢碩士畢業。當年碩士畢業不多，理應前途無可限量，但麥皓為的三弟麥大成原本是一位演員，可惜在1982年因為飛機失事意外離世，麥皓為為了三弟麥大成圓夢而選擇入讀第十二期藝員訓練班，與劉青雲、吳啟華、陶大宇、吳君如、劉嘉玲、商天娥、曾華倩、藍潔瑛等人同期。另外，他在《他來自江湖》和《我本善良》的演出也頗為亮眼。

《大時代》報紙檔老闆麥皓為移民新加坡 同米雪仍然勁Friend

【我本善良】「金慶」麥皓為已移民 漢語言文學碩士畢業好鬼勁

麥皓為的三弟麥大成原本是一位演員，可惜在1982年因為飛機失事意外離世，麥皓為為了三弟麥大成圓夢而選擇入讀第十二期藝員訓練班。（香港公共圖書館）

麥皓為於《我本善良》中飾演金慶，全家被曾江飾演的齊喬正殺害。（電視畫面）

麥皓為於《我本善良》中飾演金慶，全家被曾江飾演的齊喬正殺害。（電視畫面）

早年米雪到新加坡同老友見面。（微博）

更為對方慶祝生日。（微博）

不過在演藝圈打滾11年後，麥皓為轉至新加坡電視圈發展後，便再沒有回來過香港，其後更擔任新加坡國家博物館華文義工導覽講解員。雖然多年沒有返港，但麥皓為仍與米雪感情很好，年前米雪到新加坡旅遊時，更有為舊朋友慶祝生日，並將照片上載到微博。