水原希子揭日本演藝圈黑幕　有男演員長時間下體有生理反應拍床戲

日本知名導演園子溫，於上周被兩名女子指控性侵，並指園子溫提出要兩人出賣色相以換取演出電影的機會，事件轟動全亞洲。事件發生後，日本影壇掀起#MeToo運動，而日本女星水原希子就再度發聲，直斥日本演藝圈一直存在性虐待的問題！

園子溫被指慣性「潛規則」 女星爆︰拒絕後會換人當面交歡

水原希子接受訪問時，揭日本演藝圈黑幕。（水原希子IG）

現年31歲的水原希子曾大爆，自己在於4年前拍攝半裸廣告時，該公司的多位男高層到場圍觀，讓她非常不舒服。水原希子接受《週刊文春》訪問時表示，曾經歷無數次被男導演說了類似性騷擾的說話，在指導過程中令她產生厭惡的事件：「對方可能是無意識說出這些話，卻在我心中留下難以抹滅的傷害。」提到園子溫被爆出性醜聞，自己早就聽過不少有關他的「事蹟」，更有演員朋友提醒自己要小心對方。此外，更聽過女演員抱怨在拍攝激情戲時，年長的男演員拒絕在重要部位貼膠紙，拍攝過程中下半身一直都有生理反應，讓女演員相當委屈。

水原希子曾於4年前揭發自己在拍攝半裸廣告時，該公司的多位男高層到場圍觀，讓她非常不舒服。（水原希子IG）

她續指自己很希望日本演藝圈能效法荷里活，並採用「親密行為協調員」（intimacy coordinator），在拍攝床戲或激情戲時，確保演員不會受到侵犯。而去年拍攝的Netflix電影《彼女》中，有全裸露點的床戲，當時就提議讓親密行為協調員在場。而該電影的監製梅川治男亦是#MeToo運動中被女演員指控的對象之一，在拍攝當時他沒有對對水原希子的提議表示認同。