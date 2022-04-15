360秒人生課堂｜區永權細仔曾患嚴重自閉　哽咽憶述難過一刻

由林盛斌（Bob）主持的全新綜藝節目《360秒人生課堂》開播，阿Bob邀請不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事。首集打頭陣的演講嘉賓為歐陽偉豪（Ben Sir）及剛強素人媽媽黃溢妮（Stephenie），而現身支持及旁聽的嘉賓則分別為湯兆昇博士、陳榮峻，以及鍾麗淇、區永權。

（左起）李炫華老師、湯兆昇博士、Ben Sir、陳榮峻、林盛斌

Stephenie雖然是素人，但因為她演說的自身經歷既真摯感人、亦甚有啟發性，不但主持阿Bob感動得一再拭淚，全場所有觀眾也是哭個不停。育有兩名子女的Stephenie，其中八歲兒子顥之患有自閉症；為此Stephenie辭掉工作決心與顥之共渡難關，細心教導顥之學習所有技能及新事物，可惜努力並不等於一切：「佢好乖好聽話，每日做訓練都坐定定；可惜佢能力唔高，好多好簡單嘢都要慢慢教慢慢練。」顥之最終因學習能力問題遭醫生評估需入讀中度智障特殊學校，Stephenie坦言當刻恍如被判死刑：「我好失望，點解我哋咁努力，佢又咁乖咁聽話但都要嫌棄佢？嗰時我每日只要靜落嚟諗起個仔就會喊，感覺好似被人判咗死刑咁。」

Stephenie雖然是素人，但因為她演說的自身經歷既真摯感人、亦甚有啟發性。

禍不單行，本身壓力已近爆煲的Stephenie，有次與丈夫Alan帶兒子到某私人會所的兒童遊樂場玩耍時，因場地所限未能貼身照顧兒子，結果兒子當眾大便惹起混亂。Stephenie坦言當時感覺無地自容：「我個仔屙咗Poo Poo，將Poo Poo揼到周圍都係，我嗰刻好驚周圍啲人會拍片放上網。我老公一手抱起個仔帶佢去更衣室沖涼，我就唔敢望周圍，一邊幫手清潔，一邊係咁道歉。」當晚Stephenie情緒跌至谷底，衝入房間哭個不停，除了感到「好醜」，並對只有五歲的顥之前景大感茫然，當刻全靠老公的一番話點醒了她：「我覺得一啲都唔醜，周圍嘅人應該讚我呢個爸爸可以處理咁尷尬嘅事情處理得咁好。就算你個仔依家係正常，第日大個都可以學壞，但顥之又乖又聽話，佢會留喺你身邊，陪住你一世。」被一言驚醒的Stephenie，自此有了不一樣的看法和人生：「有時就算我哋好努力，都未必改變到一啲事。但原來換個角度去睇，睇多啲好嘅地方，你會發現幸福原來一直都喺度。」

因為老公一番話，Stephenie成功走出情緒低谷。

Stephenie的旁聽嘉賓鍾麗淇及區永權，亦同樣要面對來自子女的問題，鍾麗淇的11歲大女兒Isabella患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，到現在依然未學會說話及步行，每次抱著大女外出面對外人投來的詫異目光時，鍾麗淇都會正向面對，鍾麗淇說：「有時我見啲人望緊佢，覺得點解會行到咁？點解要抱？我就會同佢講呢個係我個女，佢依家練緊行路，就得架喇！我希望好似Stephenie咁分享心聲，然後會令身邊啲人更了解件事。」

Stephenie的旁聽嘉賓鍾麗淇及區永權，亦同樣要面對來自子女的問題。

區永權細仔Ambrose於一歲半時被診斷患上中度及嚴重自閉，幸好區永權及太太及早發現及積極面對及處理，現時囝囝情況已大有改善；不過區永權憶述當年得悉囝囝有事一刻，仍是難忍哽咽謂：「我記得我太太當時買咗好多相關嘅書，我一路揸車，佢一路喺度讀本書畀我聽、一路喺度喊，嗰一刻我到依家都好記得。」

區永權憶述當年得悉細仔患上中度及嚴重自閉時，與太太有多難過。

令人心痛～

區永權亦曾經講過：「很怕細仔將來被人欺負，難以融入社會。但我做老公的要撐住頭家，要安慰太太，告訴她我們不能裝作沒事，必須面對。專家說愈早介入治療愈好，於是為細仔搜羅不同治療方法。」

點撃下圖睇區永權一家住貝沙灣豪宅，非常富貴：