唐文龍突然於陳敏之節目大爆性取向　認計劃生BB：再唔諗驚生唔出

陳敏之的個人YouTube Channel《Chi Chat》最新一集請來她在經典劇《溏心風暴3》的拍檔唐文龍做嘉賓，當年二人在劇中的不倫戀及連場激戰床戲引起全城熱話，陳敏之更大爆唐文龍當年十分緊張：「你係好正人君子，啲人眼中Michael係咪好花弗㗎？但佢真係好細心。」而唐文龍更首次在節目透露自己性取向和感情生活。

唐文龍為好友陳敏之大爆個人秘密！（影片截圖）

二人在劇中的不倫戀及連場激戰床戲引起全城熱話。（影片截圖）

唐文龍早年不時被影到同節目主持人劉永健出雙入對，更合資開日本餐廳，令「HeHe」之說不脛而走。「我而家係有女朋友嘅。」唐文龍此言一出，嚇得陳敏之彈起更驚呼：「佢好似冇公開過㗎喎，我梗係知啦，即係喺我Channel第一次公開？好嘢！唐文龍有女朋友啦。（喺圈外？）圈外人士，好穩定。（會唔會諗吓生BB或者結婚？）都有諗過，再唔諗驚生唔出。」唐文龍一直被視為圈中的型男代表，擁有俊朗陽剛的外表，加上一身壯碩又結實的肌肉身形，散發着熟男味道，是不少女生喜歡的類型，也是圈中的「超級筍盤」。

劉永健在《友枱VIP》亦有邀請好友唐文龍擔任嘉賓。

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唐文龍最廣為人知的一段戀情，就是和陳少霞的6年戀情。兩人在1994年拍攝電影《現代古惑仔》陷入愛河。他當年跟陳少霞感情要好，但拍拖多年兩人事業都沒有起色，二人也覺在一起後發生了很多不好的事，兩個人因為「迷信」命格不合，因此無奈決定分手。陳少霞在2016年與身家8億兼有「中國法拉利之父」之稱的李文輝再婚，婚後榮升做「8億闊太」的她安心做幸福少奶奶。

陳少霞第一段婚姻失敗後，一度要與兩個女兒住進公屋，2016年戴6卡巨鑽嫁給現任丈夫李文輝。

Hazel與她的餅印囡囡。(陳少霞fb)

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之後有傳唐文龍在拍攝《十月初五的月光》曾經追求過佘詩曼，不過當時的佘詩曼被傳私下早已和陳浩民交往，唐文龍也是以失敗者告終。其後他曾經也有過一位空姐女友，交往了長達7年，但是卻因為他在內地工作被逼分隔兩地而主動分手，唐文龍更曾在公開訪問說，一生都没什麼對不起人，唯獨只是欠了她。

唐文龍曾演出《十月初五的月光》。(劇照)

唐文龍在2003年又被爆曾和關心妍拍拖半年，但二人都否認傳聞，之後傳出的緋聞女友羅子喬、楊柳青、「十億千金」黃文意等都是不了了之，甚至單身多年的他還多次被傳是同性戀。對於自己的感情，唐文龍在節目中笑言：「以前成日俾人話我係溝女王，但又冇捉到我（嘅痛腳），咁樣何來一個呢個講法呢？（怕唔怕被人話你鍾意男仔，追唔到女仔？）講真真係冇。（依然都追到？）講真真係係。」不過，唐文龍笑稱追女仔並不是他的重心：「一旦我有咗一個，我都幾乖。我覺得要隱瞞出面有感情其實好攰，同埋好高難度。我成日都好佩服啲人可以同時超過一段感情，覺得好叻。」