劉雅麗公開感謝劉德華　豈料被家人爆料私吞帛金並非親生女

現年52歲的歌手劉雅麗父親劉山本上月因病離世，享年95歲。本月初劉雅麗和家人為人稱「本叔」的父親辦喪禮，劉雅麗與母親包曉華更在喪禮點名感謝父親契仔劉德華出手幫忙，豈料劉雅麗的「感激論」就引發連串是非，本叔家族四房中大房的女婿方錦培向傳媒爆料，指三房的劉雅麗同媽咪私吞帛金，更曾拒到醫院見最後一面，連領遺體同跟靈車上山都未有同行。

劉雅麗爸爸享年95歲。(梁碧玲攝)

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劉雅麗指劉德華一直稱呼本叔為契爺，「由爸爸有病、身後事或每次家裏有大難題發生，他也一定幫忙。雖然他不在香港，也親自回覆電話，又找人幫我和媽媽。」對此，大房女婿忍不住爆料，他表示本叔兩年來逾200多萬的醫藥費及殮葬費，皆由他支付且有單有據作證，更稱從來不知有其他人幫手。他續指劉雅麗與母親曾承諾交出轉帳及在設靈當日收到的帛金，但最終只交付3萬5千元帛金。

劉雅麗與母親現身送別爸爸。(梁碧玲攝)

劉雅麗對劉德華不時出手幫助相當感恩。（影片截圖）

劉雅麗在靈堂上公開感謝劉德華後，大房女婿曾透過WhatsApp要包曉華解䆁，為何沒有交出所有帛金？因為當時購買骨灰龕的費用仍未湊夠，他指有人發爛渣回覆：「係生活費嚟。」他又透露劉雅麗亦沒有跟隨靈車上山；有人曾詢問包曉華會否去認領本叔骨灰，但得到回覆是：「妳要知道雅麗唔係本叔親女。」他又指爆料並非為爭取款項，純粹是因為不滿劉雅麗母女。

劉雅麗在父親劉山本的喪禮上接受傳媒訪問，期間答謝劉德華一直以來的幫助。

對於被家人指責私吞帛金和並非親生女等是非，劉雅麗向傳媒表示不想回應太多，因為再講只會傷害已過逝的爸爸。她亦表示要保護劉德華，透露華仔有做少少帛金，而在疫情期間華仔的確有出手幫其母親，有借錢給她們，但講明在賣樓後需要還。