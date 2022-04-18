安哥同學會｜前夫葉青霖辭親出家　廖安麗：有好多嘢要重新適應

64歲嘅廖安麗於77年報讀第六期藝員訓練班，82年認識攝影師葉青霖，二人在86年結婚，先後誕下兩女。2010年，葉青霖於台北剃度出家，並在2012年與廖安麗離婚。（VCG圖片 )

攝影大師葉青霖於11年前在台灣剃度出家，與妻子及家人舉行「辭親」儀式，法號釋常霖，當時他曾被指拋妻棄子，不近人情。近年他接受訪問時，提到當年特地飛到澳洲同兩個女講要出家，大女認為冇問題，而細女在他出家後一直感到不快，並認為他十分自私，為滿足自己唔理其他人。至於老婆廖安麗（Annie）就曾經表示「估到會有呢一日。」二人現身師徒關係。

一家四口關係依然好好。（FB圖片 )

廖安麗近日接受港台節目《安哥同學會》訪問時，被問到相隔11年心境如何，她十分輕鬆表示：「非常好，我而家享受另一段嘅人生。當時突然變一個人，有好多嘢要重新適應，當時我都話比自己聽『咪好囉，好多人人生只係得一段，我而家咁又有第二段，可能重頭去體驗，幾幸福』呢個就係正面思維。」廖安麗認為開心與否在於自己的心態，做人最重要境隨心轉，她更認葉青霖放下家庭出家，是小愛變成大愛。「都係嗰句，由始至終都無變過，咁有恩緣出到家，佢咁好彩有人肯接收，由嗰刻開始我係好接受，從來冇需要任何時間比自己去接受，我只係要適應係生活上改收變，因為由細到大未試過一個人生活，冇人同我一齊喺一個屋簷下嘅生活，大概年幾左右，我當時係吃力、係唔慣。」廖安麗表示最唔習慣沒有分享的對象，後來想到最好的辦法就是聘請工人姐姐。「特別係我煮嘢食真係好唔叻。」

葉青霖在爸爸癌症過世後曾試過短期出家，他曾表示當時廖安麗以為他玩玩下。（FB圖片）

廖安麗表示自從葉青霖出家之後，她一直以「面對他、接受他、處理他、放下他」的「四他」理念面對任何困難或逆境。「唔好以為避咗件事就無發生，點都要諗方法去處理，未必會成功，無論結果係點，都要放下，咁就會輕鬆自在。」