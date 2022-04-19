GO！執！事務所︱阿正家中環境曝光　衣物堆積如山貓籠藏Edan燈牌

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持的《GO！執！事務所》昨晚（18日）首播，製作組率先到訪阿正的屋企，只見她的客廳以至睡房都頗為凌亂，於是阿橙、Jan Jan以及Jeremy便出手協助阿正執屋，並傳授對方不少收納貼士。



雜物諮詢師阿橙協助阿正執屋，並傳授收納貼士給她。（影片截圖）

阿正的睡房有一個大衣櫃，但衣物堆積如山甚至變成「菜乾」，阿橙替她整理之餘，亦教她直立式摺法將衫褲擺好。至於一大堆被壓至變形的帽子，阿橙就用伸縮桿和夾子，將帽子整齊掛好放在儲物架內。整理完畢後，阿正非常興奮，更笑指終於覺得自己似女明星。

Jan Jan指如果想催旺桃花，根據吸引力法則，睡床上要放兩個枕頭，睡覺時移到一邊不要睡在中間。被單、床單以及枕頭套的顏色都要一樣，以免同床異夢，而牙刷、杯等等都要成雙成對。

點撃逐格睇阿正家中環境：

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下集預告中，Jeremy協助阿正執拾貓籠並發現「爵」字燈牌，阿正笑言：「不如你（Jeremy）攞走，呢個我唔要。」Jeremy說：「我幫你掉咗佢。」阿正立即跪地大叫：「我會俾人打死，唔好呀，對唔住！」之後Jeremy又發現阿正將他的海報隨處放，激動指：「將咁重要嘅Poster放喺地下，你知唔知出面幾多人想要呀？」製作組亦在阿正的廚櫃中發現曱甴屍體，眾人面露驚恐。