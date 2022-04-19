小儀大爆與森美最多拗撬　受對方唔少氣︰好多嘢都會令佢發好大火

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到小儀做嘉賓，她大談與拍檔森美的「恩怨」，也曾對他有好多不滿，跟幕後人員講他壞話。之後講到MIRROR的呂爵安（Edan），小儀自認是「爵屎」（Edan的粉絲名），Edan更令她「後生嘅賀爾蒙出晒嚟」，頓時回春！



小儀大爆以前受過森美不少氣。（電視截圖）

現年51歲的小儀於1996年開始做DJ，其後跟森美拍檔，至今已共事20多年，小儀由第一個節目到現在都是跟他合作，二人早已由拍檔變朋友，甚至似家人一樣。不過小儀就大爆二人的「恩怨」，她坦言跟他是最多拗撬的工作夥伴，「當中係有好多拗撬，再加上佢近年話畀大家知佢曾經經歷過抑鬱症，而我喺佢身邊，我喺呢啲位同佢一齊經歷嘅時候，我當然係受嘅一個嚟，嗰時做好多嘢佢都會好不滿，做好多嘢都會令佢發好大火。」小儀又說︰「無論on air會話你，背後又會話你，嗰時唔明，嗰時甚至會同幕後嘅同事講壞話或者呻，『點解佢會咁㗎』，但係而家終於明啦。」

原來森美和小儀已經合作了20多年。（視覺中國）

小儀講到跟森美變成好似家人一樣，互相支持，生活上的大小事情都會跟大家分享，例如森美結婚、有小朋友，小儀一早就知道，但她一定要為他隱瞞，記者問她時，她要講大話，她也曾跟森美笑說︰「如果講大話真係要落地獄，我落地獄嘅原因係因為你。」

森美和小儀合作無間。（資料圖片）

小儀一講起Edan就不禁甜笑。（電視截圖）

男團MIRROR有不少粉絲，連小儀都是「鏡粉」，她自認是「爵屎」，Edan更在節目《考有Feel》公開小儀是正印！小儀在節目中表示自己以前都會追星，但不會很瘋狂，只會暗中支持，例如以前喜歡過草蜢和軟硬天師，之後就是Edan了。小儀表示自己其實很欣賞郭富城，覺得他好靚仔，訪問時也會心跳加速，但未至於是封他做偶像，因為他已經是萬人偶像，「但係Edan嘅出現，我真係feel到自己係好唔同！我所有後生嘅賀爾蒙出晒嚟，回春啊！姜濤都有嘅，但係姜濤末令到我咁雀躍，但係Edan真係有。」講起她跟Edan一齊主持的《考有Feel》，原來是小儀的自肥結果，她主動跟監製提出想跟Edan合作，最後成功爭取，果然是真粉絲！

小儀近年不時在ViuTV亮相。（IG@kittyyuen）

點擊下圖睇吓小儀嘅追星實錄！

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