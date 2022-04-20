余文樂細女28周早產出世僅1KG重　王棠云：只能坐在保溫箱旁崩潰

余文樂與王棠云結婚後，2018誕下長子余初見，至2020年尾再添細女余初心，當時小初心早產出世身上插滿喉管，令二人相當心痛。王棠云透露當時她與老公余文樂的心境都相當痛苦與難過：「我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些。」

余文樂近年在台灣定居，與王棠云及一對子女有更多相處時間。（IG：@LOK666）

「度過種種難關後回家了」，當時王棠云在IG上載女兒在加護病房的照片，保溫箱內小小軀體插滿喉管，令人看得心痛。王棠云近日受邀任「早產兒防護大使」， 拍攝影片分享心路歷程。提到女兒早產的經過，她忍不住心痛哽咽：「2020年的時候，我的女兒無預警地在28周、體重只有1000克就提早來到這個世上，當時我跟我先生非常手忙腳亂。」當時她與老公余文樂的心境都相當痛苦與難過，「我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些。」

見到女兒初心在保溫箱內插滿喉管，擔心得痛哭落淚。（IG：@sarah9_23）

王棠云在拍攝現場大方分享女兒的成長照片，提到當時的情況也一度哽咽，家人手忙腳亂的提前迎接這個小生命，憶及小女兒在保溫箱中插著呼吸器的模樣，到出院時，醫護團隊教她跟先生寶寶的居家急救法，都讓她感到惶恐不安。所幸現在女兒非常健康，整天蹦蹦跳跳，古靈精怪皮得很，是家裡寵愛的小公主。

王棠云指未見過老公不停流淚，擔心女兒狀況。（IG：@LOK666）

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