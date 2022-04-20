晚吹｜口罩小姐Liz曾與「奀星軟飯王」拍拖　網民分析頭號嫌疑人

由ERROR成員郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（19日）請來口罩小姐「肥妹」李文潔（Liz）擔任嘉賓，Liz指在六年前透過朋友認識前度A君。A君是一名男歌手，亦曾經有名氣以及舉行過小型演唱會，可惜他生活頹廢更伸手問Liz要錢還債，更希望可以做「軟飯王」。Liz在節目中力數前男友多宗罪，網民亦從她描述的特徵中，齊齊競猜這名被Helen形容為「終極廢柴」的真身。



Liz指在六年前透過朋友認識前度A君，A君是一名男歌手，亦曾經有名氣以及舉行過小型演唱會。（影片截圖）

Liz說六年前經朋友介紹認識A君，對對方的第一印象是頗有才華、謙虛、斯文和內歛，更形容他「樣唔係好得，身形唔係太好，但唱歌好聽」。當時21歲的Liz就與當時已經過氣的A君拍拖，而捧紅A君的公司現時已經執笠。Liz透露當時26、27歲的A君是公司重點培訓的藝人，亦曾開過小型演唱會：「佢飲醉酒會話自己好紅、好多Fans，公司又會租屋畀佢住。」

Liz說六年前經朋友介紹認識A君，對對方的第一印象是頗有才華、謙虛、斯文和內歛。（影片截圖）

與A君拍拖半年，Liz發現對方愈來愈有問題，生活頹廢之餘更伸手問她要錢，希望可以做「軟飯王」：「食完就瞓，夜晚出去飲酒。佢係負責纍纍嘅人，有一次接個廣告幾萬蚊，佢話『咁你畀晒啲錢我囉』。畀唔到啲咩反應佢，我就冇出聲。」A君與公司完約後一度零收入，Liz更會塞錢到他的錢包給他買日用品。

第二宗罪是借錢問題嚴重，A君先後問Liz和朋友借錢，他因合約問題負債三、四十萬，先問朋友借錢還給公司，後來與朋友反目後便跟Liz借錢還給朋友，A君跟Liz說：「不如你畀錢我還咗啲錢，我哋咪一齊囉，你出去做嘢，我喺屋企煮飯湊仔。」第三宗罪是「食粉絲」，A君暪着Liz自己有兒子的事情，而小朋友則由媽媽照顧。小朋友媽媽是A君的粉絲，而每月的贍養費則由A君父母支付。Liz還透露A君會「食」身邊工作人員，包括化妝師。第四宗罪是家暴，A君吵架時將Liz的頭撞向牆，並發生肢體碰撞。至於分手原因，Liz指A君要回鄉下生活，聽朋友說他現時結了婚再生了一個小朋友。

綜合種種描述和特徵，網民分析出數位嫌疑人，最後競猜他就是頭號嫌疑人！