「東張女神」林希靈曾被嫌老無得撈　勁徬徨：唔知可以去邊度求救

前TVB「東張女神」林希靈去年離巢後，火速投入開電視節目《全城抗疫講呢啲》的拍攝，最近她又為另一節目《疫境中的餐桌》開工，對於外界好奇她是否已轉簽約開電視，林希靈接受《香港01》否認傳聞，並稱：「好多人問我係咪簽咗有線，其實我唔係，只係簽咗個經理人，其實我港台有拍，有線有拍，基本上邊一個台需要到我，我都會衝出嚟拍，因為之前離開TVB最大嘅原因都係好想試吓唔同嘅嘢。」

林希靈在《東張西望》採訪「聾啞女」美華事件而一夜爆紅，她直斥女保安「你咁樣好冇人性喎！」，而獲得「正義女神」之稱。（葉志明攝）

林希靈最近被誤會轉簽有線電視。（葉志明攝）

現年33歲的林希靈於多倫多大學傳理系畢業後就加入無綫，在2015年與黃愷怡、黃碧蓮和余德丞一同主持接替無綫兒童節目《放學ICU》的《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，而漸為人所認識。作為初代主持的她，當年有傳被嫌老，TVB借「換血機製」之名，以更年輕貌美的落選港姐取而代之，林希靈稱：「年紀大呢個說法我未聽過，據我所知當年我哋已經做咗3年，佢都想換啲新人，雖然佢換人嗰下係好急嘅，突然之間話想換人，叫我哋解散，當時係有少少徬徨，嗰下都唔知自己去邊，由一星期開足5、6日工，突然之間可能要坐喺度等機會，唔知可以去邊度求救，唔知點算，好彩當年監製B哥（張志明）接返住我，佢即刻出手叫我去《娛樂新聞台》幫手，我都好感激佢。」

前《東張西望》女神林希靈（Agnes）與黃愷怡（Jasmin），齊齊轉投香港開電視主持節目。

林希靈曾與余德丞、黃愷怡（Jasmin）、黃碧蓮等主持《Think Big天地》，深受小朋友喜愛。（IG圖片）

至於離開TVB的真正原因，林希靈透露：「第一就係喺TVB做咗7年，第二就係一路做《東張西望》，《東張西望》做足7日所以冇咩機會試拍其他節目或者工作，如果繼續續約的話，做多3、5年我都係繼續做《東張西望》，藝人嘅年齡係有限，想未退休之前出嚟試吓其他嘢。（之前好多藝人續約都被減人工，你有冇遇到呢個情況？）當時好慶幸，因為做《東張西望》有好多個騷，佢冇減我騷有加我人工，但都已經唔係個人工同埋幾多個騷嘅問題，已經係個心想走，難得有呢個勇氣同衝動，咁我就走囉。」即將成為人妻的她亦透露將會在聖誕期間與ViuTV藝人陳安立（Brian）舉行婚禮，十分甜蜜。

林希靈去年底宣布已經辭離TVB。（IG/@lamheiling）

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