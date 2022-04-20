楊卓娜田園風大屋設自家庭院　與「燈箱大王」組織家庭生活無憂

獲封為「最強繼母」的楊卓娜在2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），並一直待兩名繼女視如己出，組成五口之家。早前完成TVB新劇《有種好男人》拍攝的楊卓娜，近日又忙着拍攝《輕．功》，但她一有時間就會陪伴家人，日前她就Post出與囡囡豹豹及老公的溫馨家庭照，相中所見她們一家在自家農場一起野餐，享受親子樂！



楊卓娜一家在自家農場一起野餐，享受親子樂！（IG@lennayeung）

其實楊卓娜除了拍劇之外，大部分時間都專心照顧家庭，從她平時曬出的日常照所見，楊卓娜屋企整體是田園風設計，設有自家庭院，他們一家人會在花園BBQ、賞月、裝飾聖誕樹等，空間闊落。此外，楊卓娜亦會親力親為打理自家農場，除了種花、種菜之外，她亦會在農場內採摘新鮮蔬菜，再製成各種美食，適逢假期又可以全家人一起露營野餐，生活自在！

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楊卓娜現時生活無憂，但其實她當年亦曾為供樓「死慳死抵」，她曾在TVB節目《我要做業主2》中透露與妹妹楊茜堯在2002年夾份以約200萬購入一個700呎單位，當時只需付5%首期就買到，但楊卓娜初入行月薪只有6000元，所以上車前都要慎重考慮，為了供樓要慳住使：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去度過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」而她們的單位已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，所以正在收租。

楊卓娜與妹妹楊茜堯在2002年夾份買樓。（視覺中國）