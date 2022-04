袁嘉敏 (Candy) 於4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。而Candy在驚天大爆料後已決定離港出走,將到法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友,預計會到7月才返港。她日前已經起程到法國並於今日抵達了波爾多。Candy於她的IG story透露了她的最新動向,記錄了她由香港機場出發到杜拜轉機,飛往巴黎後再轉機飛抵波爾多的過程,經歷了30小時的旅程終於到埗。

Candy突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)