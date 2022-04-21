汪詩詩搭私人飛機慶祝41歲生日　甄子丹高調示愛：愛你一百萬年

甄子丹與汪詩詩結婚近19年來一直非常恩愛，兩人育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家四口幸福美滿。婚後安心做少奶奶的汪詩詩，閒時相約好友歎下午茶，出行搭私人飛機，生活相當富貴！今日（21日）是汪詩詩的41歲生日，近期一直陪着老公在內地開工的她，在IG上載了一系列慶生照，相中的她身穿深色T恤、頭戴Cap帽，打扮休閒，而她就坐在私人飛機內，除了收到數紥花之外，還有不少公仔、飾物等，而生日蛋糕上就寫着「老婆詩詩生日快樂」，看來是由甄子丹所送。



慶祝生日！（IG@sweetcil）

甄子丹亦有Post出同老婆的合照，並寫道：「Happy Birthday to my beautiful wife, best friend and soulmate! I wish you all the happiness in the world!!! Love you a million year!!!（祝我美麗的妻子、最好的朋友和靈魂伴侶生日快樂！希望你擁有世界上所有的幸福！愛你一百萬年！）」而囡囡Jasmine就出Post感謝媽媽多年來的付出：「the sacrifices she makes for us, her love is like no other. looking up to her, I’ve always hoped, one day I’ll be like my mother. Happy Birthday Mama. （她為我們做出的犧牲，她的愛是獨一無二的。我敬仰她，我一直希望有一天我會像媽媽一樣。生日快樂媽媽！）」