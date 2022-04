汪詩詩搭私人飛機慶祝41歲生日　甄子丹高調示愛：愛你一百萬年

甄子丹與汪詩詩結婚近19年來一直非常恩愛,兩人育有女兒甄濟如(Jasmine)和兒子甄濟嘉(James),一家四口幸福美滿。婚後安心做少奶奶的汪詩詩,閒時相約好友歎下午茶,出行搭私人飛機,生活相當富貴!今日(21日)是汪詩詩的41歲生日,近期一直陪着老公在內地開工的她,在IG上載了一系列慶生照,相中的她身穿深色T恤、頭戴Cap帽,打扮休閒,而她就坐在私人飛機內,除了收到數紥花之外,還有不少公仔、飾物等,而生日蛋糕上就寫着「老婆詩詩生日快樂」,看來是由甄子丹所送。



慶祝生日!(IG@sweetcil)

甄子丹亦有Post出同老婆的合照,並寫道:「Happy Birthday to my beautiful wife, best friend and soulmate! I wish you all the happiness in the world!!! Love you a million year!!!(祝我美麗的妻子、最好的朋友和靈魂伴侶生日快樂!希望你擁有世界上所有的幸福!愛你一百萬年!)」而囡囡Jasmine就出Post感謝媽媽多年來的付出:「the sacrifices she makes for us, her love is like no other. looking up to her, I’ve always hoped, one day I’ll be like my mother. Happy Birthday Mama. (她為我們做出的犧牲,她的愛是獨一無二的。我敬仰她,我一直希望有一天我會像媽媽一樣。生日快樂媽媽!)」