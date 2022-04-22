《鬼同妳上位》柔柔推NFT寫真集　唔做乖乖女內衣上陣大解放

曾在ViuTV節目《鬼同妳上位》亮相的柔柔（陳麗柔）將於2022年4月28日正式推出首本NFT個人攝影集《2AM TILL LATE》，今次的拍攝概念由柔柔提議，而主題圍繞夜生活。柔柔不再以保守乖乖女示人，更少了初出道時的青澀，多了一份從容的自信，更首次嘗試於鏡頭前穿著內衣拍攝，公司邀請星級團隊為拍攝加持，由服裝、化妝、髮型甚至場地道具都一絲不苟，絕不馬虎之餘，更特意將推出日期訂為4月28日即柔柔的生日，令柔柔畢生難忘。

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整個團隊都是首次合作，柔柔少不免既緊張又興奮，拍攝期間團隊們都不停安撫衣着性感的柔柔，又非常照顧她，感覺像在家中一起開玩笑，柔柔更在拍攝期間除了餓住肚皮更滴水不沾，深怕肚脹而影響作品，最後工作人員都準備紅酒，讓柔柔能夠盡快投入拍攝情緒，而柔柔更稱呼團隊們為「誇誇團」，不停稱讚給予安心和信心。

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談到拍攝影集原因，柔柔坦言是想分享屬於我的夜生活：「因為認識我都知道我活躍於凌晨時間，多透過鏡頭或者透過我的影片製作為主，而事實上我活躍於夜生活，不過我繽紛的夜生活以『宅女』形容，在家就是製作影片和吃燒賣。第一次以攝影集示人，對我來說非常新鮮，之前送給粉絲們的年曆都有耳目一新的感覺，到2022年都想突破自己，公司亦都因為疫情由原本2月推出順延至我的生日推出，對自己都是一個記念，同時想回饋多年來一直支持我的粉絲，希望大家都會喜歡我今次的作品。」