42歲周家怡每次拍拖都失去自我　單身逾10年︰講到明我唔係冇人要

網台節目《絲打圍爐》日前就由蝦頭（楊詩敏）加練美娟（娟姐）這個新組合主持做直播，她們請來氣質美女周家怡做嘉賓。現年42歲的周家怡單身超過10年，她在節目上大談對感情的看法，更自言研究過床的罅隙可能會令她「攝灶罅」。



周家怡外表有知性美，keep得相當好之餘，亦很有內涵。（IG@kayeechau）

周家怡外表有知性美，keep得相當好之餘，亦很有內涵，身邊應該不乏追求者。但原來她已單身多年，她自己先講起「攝灶罅」，她說︰「因為我曾經聽過啲風水師傅講過，如果你張床擺喺屋企嘅時候，如果挨住牆，隔離千祈唔好有條罅仔。」她指出，例如有床框放完床褥之後，就會有條小罅隙，她笑言︰「重點嚟啦！我就係懷疑我有10年都有呢條罅，我就攝咗10年，我懷疑我遲咗10年我嘅青春。我而家擺晒啲枕頭攝實晒嗰條罅，都攝咗幾年啦不過……」其實「灶罅」是指以前灶口附近的罅隙，不過未知周家怡的講法是否真有傳聞。

周家怡原來已單身了10年以上，自嘲有時生活「都真係悶到發慌」。（《絲打圍爐》影片截圖）

講起單身，周家怡明言覺得單身好好，平時會跑步做運動，又會打坐，自嘲「都真係悶到發慌」。剛好現在兩位主持和嘉賓都是單身，周家怡大呼︰「講到明我唔係冇人要！」蝦頭就回應︰「你唔好理我哋而家搞咩，衝事業又好咩都好！總之而家唔拍拖住啫，我覺得單身都可以生活得好好。」被問到是否擇偶要求太高，周家怡謂︰「我又冇要求多，冇諗。」她指自己是講感覺的人，「唔知點解你好鍾意一個人，你一見到佢個感覺就會嚟，可能你覺得前世欠落咁嘅感覺。」

周家怡自言一拍拖就會失去自己。（《絲打圍爐》影片截圖）

講起婚姻和組織家庭，周家怡表示︰「我諗而家年紀大返啲啲，同細個嗰種衝又有啲唔同，而家會考慮多啲嘢，你要諗係咪真係同嗰個男人work到先，溝通或者互相包容到。」蝦頭覺得周家怡是一個很照顧身邊朋友的人，周家怡顯得非常認同，認為自己在愛情路上也一樣照顧人，笑言︰「死啦，咪就係要學囉！一拍拖就瀨嘢！（重色輕友啊你會？）唔係重色輕友咁簡單，我驚所有嘢都係幫個男人諗囉！跟住冇咗自己囉，但我諗我而家唔會㗎啦！（即係你以前曾經係啦？）我成日都係！」



而周家怡的父母當然也曾「催婚」，不過她直言︰「有㗎其實，但我阿爸阿媽已經催到唔催啦，已經過咗催促我嗰個階段，過晒啦，因為佢都覺得冇計啦。但係我有同佢哋分析嘅，即係唔使太擔心你個女自己得一個。」

周家怡和林保怡因為合作拍ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列-綠豆》而傳緋聞，但相信二人只是好老友。（IG@kayeechau）

周家怡曾經接受訪問時，自言自己一戀愛便是「廿四孝女友」，她說：「愛情是最能治到我的事！未結婚便叫人老公！」她曾表示只因男友喜歡什麼，她都跟着做，例如男友愛打桌球，她便天天膩在球桌旁，她會將男友放第一位，把所有專注力放到伴侶身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊。但她愛得轟烈，卻不覺快樂，她說過︰「全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來。」直到近年她才領悟並䆁懷。

入行廿多年，周家怡幾乎是緋聞絕緣體，只跟林國斌和林保怡傳過緋聞。（資料圖片）

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