食腦喪B︱朱智賢撻着黎振燁令事業受挫　劇集被迫兩年後先播？

無綫（TVB）劇集《食腦喪B》於2020年4月拍攝完畢但延至兩年後的2022年4月才於翡翠台播出，有傳當年因為劇中飾演情侶的人夫黎振燁和朱智賢撻着，被拍得在車內偷食粉紅色心形蛋糕，導致不倫戀曝光所致。



朱智賢因為「蛋糕風波」令演藝事業幾近停擺。（IG@ashley_ellabel）

雖然朱智賢參選《2012年度香港小姐競選》和《2013年度香港小姐競選》均告落敗，但簽約TVB後發展都相當不錯，初期她主力於TVB娛樂新聞台擔任主播，憑住高䠷的身形及亮麗的臉孔，在網民之間一直十分有人氣。後來16年開始於旅遊節目《3日2夜》中亮相，更因為豐滿身材而成為話題，受到獲網民熱捧。

朱智賢因為豐滿身材而成為話題，受到獲網民熱捧。（《3日2夜》截圖）

可能是她出鏡《3日2夜》時節目均大受歡迎，所以她亦成為《3日2夜》主持常客，總計拍攝了10集的《3日2夜》。其後她的工作重心則慢慢由綜藝節目及娛樂新聞台轉到劇集演出，開始在《誇世代》、《溏心風暴3》、《救妻同學會》中登場。

朱智賢在劇集方面發展都不錯。（《愛美麗狂想曲》截圖）

謝東閔和朱智賢出席記者會交代「蛋糕風波」事件起末。（葉志明攝）

但正當所有人都以為終於輪到朱智賢「上位」之際，在《食腦喪B》煞科兩星期後，朱智賢和人夫黎振燁則被傳媒拍得在車上密會，一齊食粉紅色心形蛋糕。當時記者上前時兩人表現慌張，黎指請大家不要誤會，然而男方駕車接女方回屯門，然後再自行回公司，而TVB亦即時下達封口令。翌日朱智賢就和謝東閔雙雙出席記者會，聲淚俱下地道歉，亦公開承認謝東閔的男友地位。當年記者會上謝東閔還替朱智賢講好說話，獨力承擔責任，說：「可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」而朱智賢則公開道歉，解釋說：「我抽離唔到角色。」其後朱智賢亦即時被「放入雪櫃」，直至去年才慢慢解凍。

朱智賢和黎振燁合作過。（網上圖片）

朱智賢和黎振燁在《食腦喪B》飾演情侶。（《食腦喪B》截圖）

至於「蛋糕風波」的男主角黎振燁，除了被網民唾罵之外，更被TVB勒令休息，暫停所有演藝工作，原定參演的電視劇《拳王》及《七公主》亦被易角，儼如「人間蒸發」，《食腦喪B》也成為了他最後一套於TVB拍攝的劇集。