師父有請︱女友朱智賢「出事」　謝東閔第一時間搵陳山聰、袁偉豪

由堪輿學家麥玲玲和林盛斌（Bob）主持的節目《師父有請》最近在無綫J2台重播，昨晚（9日）的一集以「人運和地運」為題並邀請Crazy Runner成員陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓，謝東閔重提女友朱智賢去年發生的事情，袁偉豪坦言自與張寶兒公開戀情後，因對方家境富裕曾面對不少壓力，作為過來人的陳山聰亦有安慰好兄弟。



昨晚（9日）的一集以「人運和地運」為題並邀請Crazy Runner成員陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓。

朱智賢去年被爆與有婦之夫黎振燁關係曖昧，謝東閔坦言女友「出事」時，自己第一時間打給陳山聰和袁偉豪：「佢哋叫我冷靜，因為我都有唔開心嘅時刻，之後慢慢用時間去沖淡件事。」Bob指外界十分擔心他的情緒，謝東閔續指出來開記者會是自己的決定：「首先要同屋企人交代，之後自己坐底諗究竟係咪要出嚟，出唔出嚟（開記者會）都係我自己決定，最後選擇咗出嚟，因為我覺得呢個係我值得幫嘅人，之後大家一齊努力，令件事變得更加好。過去呢半年好開心，一齊做運動、行山，令大家多啲正能量，私下會出嚟食飯，開解下佢，感情經歷過一啲事之後會更加穩固。」謝東閔再次感謝朋友在困難時伸出援手：「發生一啲事時，原來好需要朋友幫助。」

朱智賢去年被爆與有婦之夫黎振燁關係曖昧，謝東閔坦言女友「出事」時，自己第一時間打給陳山聰和袁偉豪。（IG/ @ashley_ellabel）

袁偉豪自從跟張寶兒公開戀情後，因女方家境富裕令他曾面對不少壓力：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇嘢，睇咗反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？睇完（報道）會唔舒服，點解要咁講我？」他說不是刻意去看，只是總有人無意中轉發給他，不多不少都會影響情緒：「我性格好硬頸，駁嘴，所以我耐唔耐會出聲，我有自己睇法，你們覺得係咪係，講真，層樓我唔使供咩？我唔使搵錢咩？我都要keep靚個樣，又俾你班人話面膠、醜男？」

袁偉豪自從跟張寶兒公開戀情後，因女方家境富裕令他曾面對不少壓力。（IG/ @_bowiecheung）

袁偉豪指沒有因閒言閒語影響到他跟寶兒之間的感情，提到寶兒父母願意將女兒交托給他，全因欣賞他一步一步成長：「捱出自己事業，佢先咁放心，另外佢哋覺得只係得我可以治到寶兒。」他直言買樓一事是外父主導，加上他硬頸又大膽的個性，便決定試試看。陳山聰笑言自己是過來人，經常分享經驗安慰袁偉豪。

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