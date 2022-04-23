王敏奕坦言老公曾國祥返內地拍劇最難捱　相愛9年自認係100分老婆

王敏奕 (Venus) 與老公曾國祥於2019年結婚，在北海道森林裡舉辦婚禮，更一起紋了婚戒紋身，非常浪漫。兩人由拍拖到結婚至今相愛9年，一向甜蜜恩愛，豈料今日卻驚傳他們離婚的消息。Venus的IG被發現她與曾國祥的合照全都消失了，當中包括昔日婚照，亦有網民稱見到Venus已經洗走手上婚戒紋身，加上近年Venus與老公長期因工作而分隔兩地，未知是否因為聚少離多而導致感情生變，即令婚變傳聞傳得更烈。

曾國祥和王敏奕紋上戒指紋身。（Instagram/@wongmanyik）

Venus曾於專訪中分享了她的愛情觀表示：「我係一個感性嘅人，對好多嘢好有感受易感動，鍾意浪漫，會諗人哋感受多啲，想照顧對方嘅感受先。（咁即係唔係港女？) 雖然港女呢個詞語被標籤咗有貶義，但係我都係一個香港女仔，有時做吓港女幾好吖。」對住老公，Venus坦言也有小鳥依人的一面：「我平時咩都唔理，無乜所謂，隨波逐流嗰隻。（作為老婆畀自己幾多分？) 梗係100分啦，我畀佢都係100分，最欣賞佢唔做作，有嗰句講嗰句，謙卑，有才華。嘩，我欣賞佢好多嘢喎。」

Venus與老公曾國祥好sweet。(王敏奕ig)

Venus形容她和老公的愛情故事並非很轟烈那種，兩人更是從來無鬧過交：「我哋嘅相處好舒服，係細水長流嗰隻，一齊嘅時候好開心好歡樂，大家性格上都好夾，都係唔計較嘅人，好尊重相方，同埋我哋都鍾意食嘢。」7年之癢並沒有發生在他們身上，Venus亦沒有擔心過：「要驚都唔係依家驚，無呢個危機，係初時佢返內地拍戲，要分開好耐，嗰時見得少，生活模式唔同咗，所以唔習慣。我哋一齊咁多年都無淡過，永遠都有好多嘢講，分享生活同工作嘅嘢。」而他們的相處之道就是不要那麼計較，也不要那麼消極，要有耐性和有信心，想法正面。Venus自小父母已離異，她直言對她的愛情觀亦有所影響：「我會好希望如果有機會建立自己嘅家庭，要點樣去好好維繫，依然相信愛情。」她和老公之間有很多感動的事，對方至今仍不時會有驚喜給她，彼此亦好珍惜對方的存在。然而兩人順利過度了7年之癢，踏入相愛的第9年卻突然驚傳婚變。

Venus與老公都好珍惜對方。(王敏奕ig)

對於網上瘋傳離婚，Venus回應傳媒表示她和老公沒事，兩人並沒有問題，她之前因為工作有整理過IG的相，但沒有刪合照。她亦沒有洗婚戒紋身，只是有時因為拍劇會遮住。她又透露老公現正身在英國開工，坦言經常分隔異地要維繫彼此感情是很難的事，加上疫情下就更難，但他們都Keep住有溝通，這樣是最重要的。婚變傳聞報道一出，她隨即更於IG story曬出婚戒紋身收行動闢謠。

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