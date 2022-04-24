敖嘉年光速回巢做男一後冇影　過檔開電視ViuTV開工爆三台酬勞

現年45歲的敖嘉年自從在2020年1月宣布離巢，結束與無綫電視（TVB）近24年之賓主關係，事隔10個月即以自由身形式回巢接拍劇集《欺詐劇團》升呢做男一。最近，他更過檔開電視與梁嘉琪一同主持節目《嘉嘉醫療自助班》，他透露26集的節目已經拍攝完畢，馬上就會投入ViuTV新劇拍攝和舞台劇綵排等等，工作接踵而來，敖嘉年絕對是目前電視台百花齊放的最大得益者。

敖嘉年最近與梁嘉琪為香港開電視首個處境喜劇節目《嘉嘉醫療自助班》擔任主持。

問到三間電視台的酬勞比較，敖嘉年接受《香港01》訪問時透露：「三間都差唔多，都滿意嘅，總之唔會特別多又唔會特別少。（自由身返TVB會唔會高薪啲？）OK㗎，其實我做親生仔時人工都OK。」敖嘉年更笑言曾到港台客串，現在只欠亞視就能集滿所有電視台的工作。

敖嘉年主演的劇集《欺詐劇團》去年播出。（葉志明攝）

至於曾志偉上任後，不少藝人例如洪永城、陳凱琳、《愛回家》接龍保安「王朝」莫家淦等都榮升監製做節目，對於「全民監製」的趨勢，敖嘉年亦坦言：「我覺得係好事嚟，百花齊放，其實4年前我自己都有同朋友開製作公司，有晒記錄片、電視劇、電影嘅劇本，原本都同內地平台傾好晒合作，差少少拍埋板，但因為疫情要押後，但好快就會繼續。（咁你會唔會都同曾志偉傾合作？）唔止TVB，都想同其他平台合作。」

敖嘉年有意向曾志偉Sell橋！（陳順禎攝）