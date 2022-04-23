麥明詩轉行做OL吸引更多追求者　為賺錢參選港姐：絕對是一個途徑

有「十優港姐」之稱的麥明詩（Louisa）在2015年以大熱姿態當選香港小姐冠軍，加入TVB後備受力捧，但她就在2019年約滿後放棄做「親生女」，改簽一年一騷，其後轉行做OL，在著名跨國顧問公司擔任商業顧問。近日Louisa接受傳媒訪問時談及淡出幕前的原因，她覺得在娛樂圈的四年多時間令她與世界脫軌，更令她的思想轉變，開始失去自我價值，由於無論是行為還是言論都極可能影響到自己在觀眾心目中的形象，導致她有很多事都不敢去做，甚至不敢拍拖。



麥明詩（Louisa）已經轉行做OL，在著名跨國顧問公司擔任商業顧問。（IG@louisa_mak）

2017年Louisa在Facebook自揭曾「唔止一次」被性侵，她透露當時只有17、18歲，到內地參加交流團，其中有人趁機做了一些令自己不開心的事情，但強調傷害性不太強，並非被強姦，不過就有不少網民質疑她作故仔，並就「性侵」一詞與Louisa在網上掀起激烈討論，有網民認為她是受性騷擾，而非性侵犯。Louisa坦言承受了不少心理壓力，因一句說話可能會連累自己半年沒有工作，零收入。曾一度迷惘的Louisa決定離開娛樂圈，忠於自己的想法，做真實的自己。

2017年Louisa在Facebook自揭曾「唔止一次」被性侵，但就有不少網民質疑她作故仔。（Facebook截圖）

Louisa當年因在會考中考獲「10A」成績，又畢業於劍橋大學法律系，令她在參選港姐時已備受關注，最後更以大熱姿態奪得冠軍。被譽為「人生勝利組」的Louisa擁有高學歷，本來可以回港找份高薪厚職，但她就選擇參選港姐，她坦言當時畢業搵工意識到一個月未必賺到很多錢，亦很難買得起屋，所以她就開始想辦法提高賺錢能力：「選香港小姐絕對是一個途徑，幫到我解決現實的問題。」而在演藝圈發展的幾年時間，的確帶挈她賺到人生第一桶金，不過她也意識到娛樂圈更新換代太快，始終未能帶來穩定的收入，還有很多不可控制的因素，她必須要考慮將來的經濟來源。

Louisa在2015年以大熱姿態當選香港小姐冠軍。（IG@louisa_mak）

Louisa希望為家人帶來更優質的生活。（IG@louisa_mak）

Louisa坦言如果繼續在娛樂圈發展，估計仍有幾年時間可以賺到錢，但始終不長遠，她不希望以後要為收入而憂慮，不想靠別人，更不想為了錢而選擇伴侶，所以她毅然轉行，如今的工作不但收入穩定，有晉升的機會，亦不需要顧慮外界的眼光，未來的生活更有保障。至於感情方面，Louisa透露現時比起以前做幕前時有更多追求者，以前很難認識圈外異性，但現時就有機會結交不同行業的異性，而且因為不再是圈中人的身份，無須太顧慮，可以放膽去追求愛情！

去年Louisa特別向公司請了30日假，接拍亞視網劇《逐流時代》，亦是她首次擔正女主角。（IG@louisa_mak）